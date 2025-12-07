Français
جامعة قرطاج توقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين

وقعت جامعة قرطاج مذكرة تفاهم مع جامعة الدراسات الأجنبية ببكين، وذلك على إثر زيارة أدّاها وفد من الجامعة الصينية، يقوده رئيس مجلس إدارتها وانغ دينغ هوا، إلى تونس من 3 إلى 5 ديسمبر 2025.

و ذكرت جامعة قرطاج، في بلاغ لها، أن مذكرة التفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والتعليمي واستكشاف فرص جديدة للشراكة في مجالات التعليم العالي و البحث العلمي.

و تشمل المذكرة عدّة محاور، من بينها إطلاق دروس مشتركة، وتبادل زيارات الأساتذة والطلبة، وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في مجالات الدراسات الإقليمية والقطاعية، بالاضافة الى تنظيم زيارات ميدانية لتعزيز التقارب الأكاديمي بين الجانبين.

كما ترمي المذكرة إلى تطوير برامج تعليمية مشتركة في مستويات الإجازة والماجستير والدكتوراه، وتشجيع المشاريع البحثية المشتركة، والمشاركة في البرامج التكوينية والمخيمات الصيفية الأكاديمية.

و تندرج هذه الاتفاقية في إطار تعزيز التعاون الدولي بين جامعة قرطاج والجامعات الصينية، استنادًا إلى شراكات أكاديمية متواصلة منذ أكثر من عشرين سنة.

