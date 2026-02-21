جامعة منوبة للتضامن الاجتماعي تخصّص أكثر من 3 الاف مساعدة رمضانية للعائلات المعوزة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خصّصت جامعة منوبة للتضامن الاجتماعي، 3057 مساعدة رمضانية لفائدة العائلات من المنتفعين ببطاقة علاج تعريفة منخفضة، ستوزع بالثماني معتمديات بالجهة، عبر اللجان المحلية للتضامن الاجتماعي و الجامعة، وفق تصريح المدير الجهوي للشؤون الاجتماعية المكلف برئاسة الهيئة التسييرية لجامعة منوبة للتضامن طارق العجيمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

و باشرت الجامعة عملية توزيع المساعدات على اللجان المحلية بعد تعليب كل الطرود الغذائية بالمستودع الجهوي، وهي عملية كانت اللجان المحلية تتولى القيام بها في السنوات الماضية.

و يتمتع كل منتفع، بطرد غذائي بقيمة 100 دينار يتضمّن كافة المواد الغذائية الضرورية، وذلك ضمن المساعدات الاجتماعية العينية التي خصّصها البرنامج الاجتماعي للاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي لفائدة العائلات المعوزة قصد مساعدتهم على مجابهة مصاريف رمضان ومعاضدة مجهود الدولة في النهوض بالفئات الضعيفة، مع العمل على تامين 200 مساعدة إضافية من قبل الجامعة و لجانها.

و تأتي هذه المساعدات، إضافة الى منح العائلات المعوزة للشؤون الاجتماعية خلال شهر رمضان، التي تشمل 8634 عائلة تتمتع بالمنحة القارة ومسجلة ببرنامج الأمان الاجتماعي وطنيا ستصرف على قسطين بعنوان 60 دينارا خلال شهر رمضان ومثلها في عيد الفطر.

