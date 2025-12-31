Français
الأخبار

جانفي 2026: يوم مفتوح لاكتشاف التراث التونسي مجانًا

جانفي 2026: يوم مفتوح لاكتشاف التراث التونسي مجانًا

أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة لها بالنظر سيكون بصفة مجانية يوم الخميس 01 جانفي 2026، وذلك في إطار تشجيع الإقبال على التراث الثقافي الوطني مع مطلع السنة الجديدة.

ويشمل هذا الإجراء المواطنين التونسيين، إلى جانب الأجانب الحاصلين على بطاقة إقامة قانونية بتونس، بما يتيح للجميع فرصة اكتشاف الثراء الحضاري والمعماري للبلاد دون مقابل.

كما ذكّرت الوكالة بأن الدخول المجاني إلى هذه المواقع متاح بصفة دورية في المناسبات التالية:

  • أول يوم أحد من كل شهر

  • 18 أفريل: اليوم العالمي للمواقع والمعالم

  • 18 ماي: اليوم العالمي للمتاحف

  • العطل الرسمية

تعليقات

