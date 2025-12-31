جانفي 2026: يوم مفتوح لاكتشاف التراث التونسي مجانًا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعلنت وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية أنّ الدخول إلى جميع المواقع الأثرية والمعالم التاريخية والمتاحف المفتوحة والراجعة لها بالنظر سيكون بصفة مجانية يوم الخميس 01 جانفي 2026، وذلك في إطار تشجيع الإقبال على التراث الثقافي الوطني مع مطلع السنة الجديدة.

ويشمل هذا الإجراء المواطنين التونسيين، إلى جانب الأجانب الحاصلين على بطاقة إقامة قانونية بتونس، بما يتيح للجميع فرصة اكتشاف الثراء الحضاري والمعماري للبلاد دون مقابل.

كما ذكّرت الوكالة بأن الدخول المجاني إلى هذه المواقع متاح بصفة دورية في المناسبات التالية:

أول يوم أحد من كل شهر

18 أفريل : اليوم العالمي للمواقع والمعالم

18 ماي : اليوم العالمي للمتاحف

العطل الرسمية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



