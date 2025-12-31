Français
الأخبار

جبل الوسط: تحرير 57 محضر ضد وحدات صناعية للحد من التلوث

أفادت وزارة البيئة في ردها على السؤال الكتابي للسيد النائب الناصر الشنوفي حول برامجها بخصوص مراقبة الانبعاثات الصادرة عن المؤسسات الصناعية بجبل الوسط بئر مشارقة والإجراءات المتخذة للحد من ظاهرة التلوث، بأنها تعتمد على آلية المراقبة لدفع الصناعيين لبذل مزيد من المجهودات لتحسين الأداء البيئي لوحداتهم واحترام التشاريع البيئية الجاري بها العمل 

وأضافت الوزارة  أن مصالح المراقبة بالوكالة الوطنية لحماية المحيط قامت بتنفيذ العديد من الزيارات الميدانية لمراقبة مختلف الوحدات الصناعية الناشطة بمنطقة جبل الوسط.

 حيث  تم خلال الفترة الممتدة من شهر جانفي 2023 إلى غاية شهر ماي 2025 تحرير عدد 57 محضر ضد الوحدات الصناعية المخالفة بالجملة، منها عدد 14 محضر تم تحريره في شأن المؤسسات الأكثر تلوثًا بالمنطقة. و اشارت الوزارة  إلى أنها تعمل على إرساء منظومة المراقبة الذاتية للإفرازات لما لها من فوائد إيجابية لفائدة الصناعيين.

