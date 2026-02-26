جدل حول إصلاح قطاع الصحة النفسية: جمعية علم النفس تطالب بدور محوري في الاستراتيجية الوطنية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أعادت الجمعية التونسية لعلم النفس التأكيد على ضرورة إشراك مختلف اختصاصات علم النفس ضمن مشروع إصلاح منظومة الصحة النفسية الذي تعمل عليه وزارة الصحة، داعية إلى عدم اختزال عملية المراجعة في الجانب الطبي فقط.

واعتبرت الجمعية أن أي رؤية وطنية جديدة ينبغي أن تعتمد مقاربة متعددة الأبعاد، تُدرج علم النفس السريري، وعلم النفس المدرسي، وعلم نفس الشغل، إضافة إلى علم النفس المجتمعي، بما يضمن معالجة شاملة لمختلف الإشكاليات النفسية داخل المجتمع.

وفي بيان لها، عبّرت الجمعية عن تقديرها لأي خطوة ترمي إلى تطوير خدمات الصحة النفسية، خاصة تلك المتعلقة بدعم اللامركزية وتحسين توزيع الموارد البشرية المختصة. غير أنها سجّلت تحفظها على عدم دعوتها إلى جلسة العمل الموسعة التي انعقدت مؤخرًا لمناقشة واقع القطاع ورسم ملامح خارطة طريق وطنية.

المصدر: وات

