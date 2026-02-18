جدل حول تعيين رؤساء الجامعات: نقابة التعليم العالي ترفض..مُقرر لجنة التربية يردّ (فيديو)

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عبّرت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن رفضها لمقترح قانون تقدّم به عدد من نواب مجلس نواب الشعب، يهدف إلى إعادة تنقيح الفصل 15 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المتعلّق بالتعليم العالي، بما يقضي بـتعيين رؤساء الجامعات بدل انتخابهم.

“تراجع خطير” وعودة لمنطق الولاءات

واعتبرت الجامعة العامة للتعليم العالي أنّ هذا المقترح “يشكّل تراجعًا خطيرًا عن أحد أبرز مكاسب إصلاح التعليم العالي بعد سنة 2011”، وفي مقدّمتها مبدأ انتخاب رؤساء الجامعات.

كما حذّرت من أنّ تمرير هذا التعديل “يفتح الباب أمام إعادة إنتاج منطق التعيين والولاءات داخل الفضاء الجامعي”.

جلسة استماع اليوم لجهة المبادرة

وفي تصريح خاص لـ”تونس الرقمية” أكد النائب نجيب عكرمي، مقرر لجنة التربية بمجلس نواب الشعب، أنّ اللجنة ستعقد اليوم الثلاثاء جلسة استماع لجهة المبادرة بخصوص هذا المقترح.

وشدّد العكرمي على أنّ مشروع القانون مفتوح للنقاش والتعديل، بهدف “ضمان علاقة جيدة ومتناغمة بين الجامعة ومحيطها وبين الجامعة والوظيفة التنفيذية”.

وأضاف: “رأينا أنّ الجامعة تشكو منذ سنوات من إشكاليات عديدة، لذلك ارتأينا، في إطار إصلاح المنظومة الجامعية، مراجعة بعض القوانين لفائدة الجامعة التونسية”.

اللجنة “منفتحة” على الاستماع لكل الأطراف

وأكد محدّثنا أنّ لجنة التربية منفتحة على الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية بالفضاء الجامعي، والتكوين الأكاديمي، والبحث العلمي، في إطار النقاشات المرتقبة حول هذا المقترح.

