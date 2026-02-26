Français
مجتمع

جربة: إيقاف تونسي متورط في جريمة قتل بفرنسا

أصدر قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بجربة، الأربعاء، بطاقة إيداع بالسجن في حق مواطن تونسي صدرت في شأنه بطاقة تفتيش دولية، وذلك على خلفية تورطه في جريمة قتل راح ضحيتها مواطن فرنسي منتصف شهر جانفي الماضي.

ووفق مصدر أمني، فإن المتهم ارتكب جريمة القتل في فرنسا، حيث كان يقيم الضحية، قبل أن يفرّ مباشرة إلى تونس. وأضاف المصدر ذاته أن المعني بالأمر ظل متحصنًا بجزيرة جربة إلى أن تمكنت الوحدات الأمنية من إلقاء القبض عليه نهاية الأسبوع الفارط، بعد عمليات تحرٍّ ومتابعة دقيقة.

وأشار المصدر إلى أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بجربة أذنت بالاحتفاظ بالمتهم وفتح بحث تحقيقي في شأنه من أجل تهمة القتل العمد مع سابقية القصد والإصرار، في انتظار استكمال بقية الإجراءات القانونية والتنسيق مع الجهات القضائية المعنية.

وتأتي هذه العملية في إطار التعاون الأمني والقضائي لملاحقة المطلوبين دوليًا، والتصدي للجرائم الخطيرة العابرة للحدود.

تعليقات

