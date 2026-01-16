Français
جربة : انطلاق أشغال انجاز وحدة تثمين النفايات بجربة لتحويلها إلى طاقة كهربائية

تم اليوم الجمعة 16 جانفي 2026، إعطاء إشارة الانطلاق الفعليّ لأشغال إنجاز الوحدة النموذجية للمعالجة البيولوجية وإنتاج البيوميثان من النفايات المنزليّة والمشابهة لتحويله إلى طاقة كهربائيّة بجزيرة جربة.

وستمكّن هذه الوحدة من:
• معالجة حوالي 6 آلاف طن من النفايات العضوية سنويًا.
• تفادي انبعاث ما يقارب عن 5600 طن من ثاني أكسيد الكربون في السنة.
• إنتاج نحو 1600 ميغاواط/ساعة من الكهرباء، أي ما يعادل حاجيات 250 مسكن.
• إنتاج حوالي 3900 طن من السماد العضوي البيولوجي.

في إطار الشراكة بين الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ينجز هذا المشروع بخبرات تونسيّة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD Tunisie.

أشرف على جلسة العمل السيّد وزير البيئة والسيّد كاتب الدولة المكلّف بالانتقال الطاقي والسيّد والي مدنين والسيّدة الممثلة المقيمة الدائمة بتونس لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بحضور السيّد المدير العام للوكالة الوطنيّة للتحكّم في الطاقة والسيّد المدير العام للوكالة الوطنيّة للتصرف في النفايات والسادة النواب وممثلي السلط المحليّة بالجهة (عن بعد)، وإطارات عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة ووزارة الب

