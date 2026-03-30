جربة تحتضن المؤتمر الدّولي للسّياحة والأسفار بداية من 9 أفريل

تحتضن جزيرة جربة ومعتمدية جرجيس من ولاية مدنين، من 9 إلى 11 أفريل 2026، أشغال الدّورة الأولى من المؤتمر الدّولي للسّياحة والأسفار، تحت شعار “إعادة ابتكار السياحة في الجنوب: مستدامة، مبتكرة، مربحة”.

ويهدف هذا الحدث، الذّي يجمع مهنيي القطاع والشّركات الناشئة والمؤّسسات الوطنية والدّولية، إلى بلورة نموذج سياحي جديد للجنوب التونسي يقوم على الاستدامة والابتكار والجدوى الاقتصادية.

ويتضمن برنامج الكونغرس، الممتد على ثلاثة أيام، تنظيم سلسلة من الندوات الموضوعاتية تتناول بالخصوص تطوير المنظومة الفندقية وسياحة العافية والسياحة الرياضية والسياحة البيئية، إضافة إلى محور حول السياحة الذكية.

كما خصصت الهيئة المنظمة مسابقة للابتكار لفائدة الشركات الناشئة، إلى جانب تنظيم لقاءات شراكة بهدف دفع الشراكات بين المتدخلين في القطاع.

ولا يقتصر البرنامج على الجانب النظري، إذ يتضمن القائمون على التظاهرة جولات ميدانية للتعريف بالمؤهلات الطبيعية والاقتصادية التي تزخر بها منطقة الجنوب الشرقي، بالإضافة إلى أمسيات ثقافية تهدف إلى تعزيز الاندماج بين المشاركين والوسط المحلي.

ويمثل المؤتمر وفق منظميه، محطة هامة للترويج للجنوب التونسي كوجهة سياحية رائدة، في إطار مقاربة تدمج بين البعد البيئي والابتكار التكنولوجي والتنمية الاقتصادية.

