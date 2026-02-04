جربة : شراكة بلدية-مدنية تُطلق حملات نظافة وعناية بالبيئة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أطلقت الغرفة الفتية الاقتصادية بجربة ميدون، بالشراكة مع بلدية جربة ميدون، برنامجًا استثنائيًا لحملات النظافة والعناية بالبيئة، يمتد من 31 جانفي المنقضي إلى غاية 8 فيفري الجاري، في إطار دعم الجهود المحلية الرامية إلى تحسين الوضع البيئي بالجهة.

التزام مدني من أجل بيئة نظيفة ومستدامة

وتندرج هذه المبادرة، التي رُفعت فيها شعار “معًا نصنع التغيير… ومعًا نحمي بيئتنا”، ضمن التزام مكونات المجتمع المدني بخدمة الشأن العام، وسعيها الدائم إلى الانخراط في المجهود الوطني الرامي إلى ترسيخ ثقافة بيئية مسؤولة وتحقيق بيئة نظيفة ومستدامة.

تشريك المواطنين والشباب في حماية المدينة

وتهدف هذه الحملة إلى تشريك المواطنين، خاصة فئة الشباب، إلى جانب الجمعيات والمتطوعين، في الحفاظ على نظافة المدينة وجمالها، باعتبار أن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود مختلف الأطراف.

يوم بيئي لتعزيز السلوك المواطن

وفي السياق ذاته، كانت بلدية جربة حومة السوق قد أعلنت عن تنظيم الدورة الثانية من “يوم البيئة ببلدية جربة حومة السوق” بدائرة مزراية، وذلك يوم الأحد 8 فيفري الجاري، في خطوة تهدف إلى مزيد ترسيخ السلوك المواطن تجاه محيطه، وتعزيز الوعي والتحسيس بأهمية الارتقاء بالوضع البيئي.

تدخلات شاملة للنظافة والتجميل

ويتضمن برنامج هذا اليوم البيئي تنفيذ سلسلة من التدخلات الميدانية تشمل عمليات النظافة، والصيانة، والتجميل بكامل المنطقة المعنية، بما يسهم في تحسين المشهد البيئي وتعزيز جودة الحياة للسكان.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



