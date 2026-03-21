جرجيس تحتضن مهرجان الفلاحة البيئية

جرجيس تحتضن مهرجان الفلاحة البيئية

تحت شعار “معاً من أجل أراضٍ حيّة و زراعة مستدامة” تستعد مدينة جرجيس من ولاية مدنين، وتحديداً “ضيعة الروشن”، لاستضافة الدورة المقبلة من مهرجان الفلاحة البيئية، وذلك أيام 29 و 30 و 31 مارس 2026.

و يهدف هذا المهرجان السنوي إلى تسليط الضوء على أهمية الزراعة المستدامة وحماية التنوع البيولوجي كركيزة أساسية للأمن الغذائي والمحافظة على المنظومات البيئية.

و يتضمن برنامج المهرجان سلسلة من المحاضرات والجلسات الحوارية التي يديرها خبراء في المجال، تتمحور حول قضايا التربة الحية والبذور الأصيلة وتقنيات الفلاحة البيئية الحديثة.

كما سيشهد الحدث تنظيم ورشات تطبيقية موجهة للمهنيين والهواة على حد سواء، تشمل “البستنة الطبيعية” وعمليات إعادة التشجير، بالإضافة إلى مائدة مستديرة لتقييم التقدم المحرز في قطاع الفلاحة المستدامة.

و على هامش الجلسات العلمية، سيتم تنظيم زيارات ميدانية للضيعة للاطلاع على تجارب زراعية ناجحة، مع عرض الفيلم الوثائقي “معالجة النباتات”، الذي يطرح حلولاً بيئية مبتكرة في التعامل مع الغطاء النباتي.

و تتميز دورة هذا العام بصبغة دولية بارزة، حيث تستضيف مشاركين وخبراء من خمس دول هي: تونس وفرنسا والمغرب وفلسطين والسنغال. ويسعى المهرجان من خلال هذا التنوع إلى خلق منصة لتبادل الخبرات العابرة للحدود وتطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات المناخية التي تواجه الأراضي الزراعية في المنطقة والمتوسط.

و إلى جانب البعد التقني، يفرد المهرجان مساحة هامة للثقافة والتقاليد المحلية، حيث ستتزين “ضيعة الروشن” بـ عروض الفانتازيا بالخيل، وتعريف المشاركين برياضة الرماية التقليدية. كما سيتخلل البرنامج سهرة موسيقية وغداء تشاركي يهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين المشاركين والزوار.

و يأتي هذا المهرجان ليعزز الوعي بضرورة الانتقال نحو نمط زراعي يحترم الطبيعة ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

302
الأخبار

قيس سعيّد يتوجه بكلمة إلى الشعب التونسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك وبالذكرى السبعين لإعلان الاستقلال

285
الأخبار

عيد الإستقلال : الرئيس الموريتاني يهنئ قيس سعيد
282
اقتصاد وأعمال

قطر للطاقة تتوقع أن تبلغ قيمة الأضرار التي لحقت بمدينة راس لفان 20 مليار دولار سنوياً من الإيرادات المفقودة
253
اقتصاد وأعمال

458 مليون يورو مساعدات اوروبية عاجلة لدول عربية
246
الأخبار

السفير الأسبق يوسف بن حاحا في ذمة الله
241
أخر الأخبار

هل يعتزم المغرب اقتناء سرب من مقاتلات سوخوي Su-35 الروسية ؟
226
أخر الأخبار

خلال زيارة إلى إسرائيل: جان-نويل بارو يضطر للاحتماء بسبب قصف إيراني قبل إلقاء كلمته
214
أخر الأخبار

قائمة منتخبنا الوطني تحت 23 سنة لمقابلتي الكوت ديفوار الودية
214
الأخبار

عيد الفطر: اتصال هاتفي بين الرئيس قيس سعيد و عبد الفتاح السيسي
207
الأخبار

وزير الخارجيّة الإيراني: كلّ دعم لأمريكا وإسرائيل في الحرب سيفاقم الأزمة

