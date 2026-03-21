جرجيس تحتضن مهرجان الفلاحة البيئية

تحت شعار “معاً من أجل أراضٍ حيّة و زراعة مستدامة” تستعد مدينة جرجيس من ولاية مدنين، وتحديداً “ضيعة الروشن”، لاستضافة الدورة المقبلة من مهرجان الفلاحة البيئية، وذلك أيام 29 و 30 و 31 مارس 2026.

و يهدف هذا المهرجان السنوي إلى تسليط الضوء على أهمية الزراعة المستدامة وحماية التنوع البيولوجي كركيزة أساسية للأمن الغذائي والمحافظة على المنظومات البيئية.

و يتضمن برنامج المهرجان سلسلة من المحاضرات والجلسات الحوارية التي يديرها خبراء في المجال، تتمحور حول قضايا التربة الحية والبذور الأصيلة وتقنيات الفلاحة البيئية الحديثة.

كما سيشهد الحدث تنظيم ورشات تطبيقية موجهة للمهنيين والهواة على حد سواء، تشمل “البستنة الطبيعية” وعمليات إعادة التشجير، بالإضافة إلى مائدة مستديرة لتقييم التقدم المحرز في قطاع الفلاحة المستدامة.

و على هامش الجلسات العلمية، سيتم تنظيم زيارات ميدانية للضيعة للاطلاع على تجارب زراعية ناجحة، مع عرض الفيلم الوثائقي “معالجة النباتات”، الذي يطرح حلولاً بيئية مبتكرة في التعامل مع الغطاء النباتي.

و تتميز دورة هذا العام بصبغة دولية بارزة، حيث تستضيف مشاركين وخبراء من خمس دول هي: تونس وفرنسا والمغرب وفلسطين والسنغال. ويسعى المهرجان من خلال هذا التنوع إلى خلق منصة لتبادل الخبرات العابرة للحدود وتطوير استراتيجيات مشتركة لمواجهة التحديات المناخية التي تواجه الأراضي الزراعية في المنطقة والمتوسط.

و إلى جانب البعد التقني، يفرد المهرجان مساحة هامة للثقافة والتقاليد المحلية، حيث ستتزين “ضيعة الروشن” بـ عروض الفانتازيا بالخيل، وتعريف المشاركين برياضة الرماية التقليدية. كما سيتخلل البرنامج سهرة موسيقية وغداء تشاركي يهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين المشاركين والزوار.

و يأتي هذا المهرجان ليعزز الوعي بضرورة الانتقال نحو نمط زراعي يحترم الطبيعة ويضمن استدامة الموارد للأجيال القادمة.

