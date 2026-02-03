جرجيس قبلة حفظة القرآن في الدورة الـ57 للمسابقة الوطنية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

استهلّ أحمد البوهالي، وزير الشؤون الدينية، زيارته إلى ولاية مدنين، أمس الإثنين، بالإشراف على افتتاح المسابقة الوطنية للقرآن الكريم التي تحتضنها مدينة جرجيس على مدى ثلاثة أيام، في دورتها السابعة والخمسين، والتي تحمل اسم “أحمد الحارس اللملومي”، أحد أعلام القرآن بالجهة ومن كبار علماء جامع الزيتونة.

منافسات في خمسة أصناف وبمشاركة 300 حافظ وحافظة

وتابع الوزير بالمناسبة، رفقة والي مدنين، انطلاق منافسات حفظ القرآن الكريم في خمسة أصناف، تشمل:

حفظ كامل القرآن

45 حزبًا

نصف القرآن

ربع القرآن

عشرة أحزاب من القرآن

ويشارك في هذه المسابقة الوطنية نحو 300 حافظ وحافظة من مختلف ولايات الجمهورية، بعد تتويجهم في مسابقات محلية وجهوية، على أن يتم تكريم المتوجين يوم 25 من شهر رمضان المعظم.

الرابطة الوطنية: المسابقة تكرّس قيم الاعتدال وتحصّن الشباب

وفي تصريح له، أكد محمد مشفر، رئيس الرابطة الوطنية للقرآن الكريم، الجهة المنظمة للتظاهرة، أن عراقة هذه المسابقة تعكس المكانة التي يحظى بها حفظ القرآن الكريم لدى الناشئة ومختلف الفئات، بما في ذلك الكفاءات العلمية، مشدّدًا على دور القرآن في زرع قيم الخير والاستقامة لدى الشباب وحمايتهم من التطرف.

مدنين… خزّان لحفظة القرآن ومنبع للأئمة

من جانبه، أوضح أيمن بن عمر، المدير الجهوي للشؤون الدينية بمدنين، أن الولاية التي تحتضن لأول مرة هذه المسابقة الوطنية، تُعدّ من أكثر الولايات احتضانًا لحفظة القرآن ومن أهم منابع الأئمة في تونس، مبرزًا دور الرابطة الوطنية للقرآن الكريم وفروعها الجهوية والمحلية في تحفيظ الناشئة ضمن مقاربة وسطية معتدلة، يشرف عليها مشائخ من علماء تونس المتخرّجين من جامع الزيتونة.

وتولى الوزير بالمناسبة تكريم شيخين من حفظة القرآن الكريم في سن التسعين، وهما:

الشيخ عمر الشويخي، إمام خطيب وخمس ببوغرارة من معتمدية مدنين الجنوبية

الشيخ سعد العدالي، إمام خمس ببني خداش

كما أدّى زيارة ميدانية إلى عدد من الجوامع بمعتمديات جرجيس وبن قردان ومدنين، في إطار الاستعداد لشهر رمضان، والاطلاع على حاجيات بعض المعالم الدينية من أشغال صيانة على مستوى الصمعة أو السياج أو غيرها، من بينها الجامع الكبير بجرجيس وجامع شماخ والجامع الكبير ببن قردان.

افتتاح معالم دينية جديدة ودار للقرآن بمدنين

وفي سياق متصل، أشرف وزير الشؤون الدينية على افتتاح عدد من المعالم الدينية الجديدة التي تم ترسيمها مؤخرًا بمناسبة حلول شهر رمضان، من بينها جامع الفلاح ببن قردان وجامع تماسنت بسيدي مخلوف، مع تسليم قرارات التكليف لإطاراتها.

كما تمّ افتتاح دار القرآن بمدنين، التي ستحتضن مقر الرابطة الجهوية للقرآن الكريم، بعد سنوات من الأشغال التي أُنجزت بفضل مجهود شعبي.

المصدر : وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



