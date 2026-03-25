جرزونة: دعوات لتغيير توقيت خروج العملة للحد من الازدحام المروري

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

دعت الجمعية الوطنية للنهوض بالنقل والنقل المهني إلى إعادة تنظيم توقيت انتهاء العمل بجهة جرزونة من ولاية بنزرت، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الاكتظاظ المروري الذي تعرفه المنطقة.

ويأتي هذا المقترح في ظل الأشغال الجارية على مستوى الجسر المتحرك، تزامنا مع اقتراب استئناف النشاط المدرسي والجامعي، وهو ما يزيد من الضغط على حركة المرور بالجهة.

وأكدت الجمعية على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الصناعية والخدماتية من أجل توزيع أوقات خروج العملة على فترات مختلفة، بما يسمح بتفادي تزامن خروج أعداد كبيرة من المركبات في نفس التوقيت.

وترى أن اعتماد هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تحسين انسيابية حركة المرور، وتقليص فترات الانتظار، والحد من الضغط المسلط على البنية التحتية، خاصة على مستوى الجسر.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



