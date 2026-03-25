Français
Anglais
العربية
مجتمع

جرزونة: دعوات لتغيير توقيت خروج العملة للحد من الازدحام المروري

دعت الجمعية الوطنية للنهوض بالنقل والنقل المهني إلى إعادة تنظيم توقيت انتهاء العمل بجهة جرزونة من ولاية بنزرت، في خطوة تهدف إلى التخفيف من حدة الاكتظاظ المروري الذي تعرفه المنطقة.

ويأتي هذا المقترح في ظل الأشغال الجارية على مستوى الجسر المتحرك، تزامنا مع اقتراب استئناف النشاط المدرسي والجامعي، وهو ما يزيد من الضغط على حركة المرور بالجهة.

وأكدت الجمعية على ضرورة التنسيق بين المؤسسات الصناعية والخدماتية من أجل توزيع أوقات خروج العملة على فترات مختلفة، بما يسمح بتفادي تزامن خروج أعداد كبيرة من المركبات في نفس التوقيت.

وترى أن اعتماد هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تحسين انسيابية حركة المرور، وتقليص فترات الانتظار، والحد من الضغط المسلط على البنية التحتية، خاصة على مستوى الجسر.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى