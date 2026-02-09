جريمة تهزّ الوسط التربوي بالمنستير: وفاة تلميذ إثر اعتداء بسلاح أبيض داخل معهد

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت ولاية المنستير حادثة أليمة هزّت الرأي العام والوسط التربوي، بعد أن تمكّنت الوحدات الأمنية المركّزة بمحيط المدارس والمعاهد من إلقاء القبض على تلميذ يبلغ من العمر 17 سنة وقريبه 16 سنة، على خلفية تورّطهما في الاعتداء بسلاح أبيض على تلميذين آخرين داخل بهو أحد المعاهد بالجهة.

وحسب بلاغ صادر عن الإدارة العامة للأمن الوطني، فإن الاعتداء جاء إثر خلاف نشب بين الطرفين، وأسفر عن إصابة أحد التلميذين بجروح طفيفة، في حين توفي التلميذ الآخر متأثرًا بإصابته، في حادثة مأساوية أعادت إلى الواجهة مخاطر العنف داخل المؤسسات التربوية.

وقد تمّ الاحتفاظ بالمشتبه بهما، فيما لا تزال الأبحاث متواصلة من قبل الوحدات الأمنية المختصة للكشف عن ملابسات الجريمة ودوافعها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهما.

