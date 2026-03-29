جريمة تهز الشراردة : ستينية تفارق الحياة بعد إصابتها ببندقية صيد

توفيت امرأة تبلغ من العمر 60 سنة مُتأثّرة بجروحها الخطيرة، إثر إصابتها، اليوم الأحد، بطلق ناري من قبل ابن زوجها باستعمال بندقية صيد، وذلك بأحواز معتمدية الشراردة من ولاية القيروان.

و حسب المعطيات الأولية، فإنّ المشتبه به مقيم بالخارج، لا يزال في حالة فرار، فيما تواصل الوحدات الأمنية عمليات البحث عنه.

و تشير المعلومات المتوفرة إلى أنّ الحادثة تعود إلى خلافات عائلية حول الميراث، رغم أنّ والد المشتبه به لا يزال على قيد الحياة.

