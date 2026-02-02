Français
جريمة مروّعة في النخيلات بأريانة: إيقاف المشتبه به في قتل حارس ليلي

سُجّلت صباح اليوم جريمة قتل بجهة النخيلات من ولاية أريانة، راح ضحيتها رجل مسنّ كان يعمل حارسًا ليليًا بمحل لبيع مواد البناء، وذلك إثر تعرّضه لاعتداء نفّذه شخص مجهول.

وقد تحرّكت على الفور إطارات وأعوان منطقة الأمن الوطني بأريانة الشمالية، حيث تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة، ما مكّن الوحدات الأمنية في وقت قياسي من تحديد هوية المشتبه به وإلقاء القبض عليه، خاصةً بعد أن حاول التخفي والفرار.

وباقتـياده إلى مقر الوحدة الأمنية، اعترف المعني بالأمر بارتكابه جريمة القتل، مقدّمًا تفاصيل أولية حول الحادثة التي جدّت، وفق تصريحاته، إثر دخوله في نقاش مع الضحية تطوّر بشكل مفاجئ.

وفي سياق متصل، استظهرت عائلة المظنون فيه بوصفة طبية مسلّمة من طبيب مختص في الأمراض النفسية والعصبية. ولا تزال الأبحاث متواصلة من قبل فرقة الشرطة العدلية بأريانة الشمالية لكشف جميع ملابسات الواقعة، فيما تم الاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة قضية تحقيقية من أجل القتل العمد.

