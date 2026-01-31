Français
جلال الطبيب يتولّى تسيير الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة

جلال الطبيب يتولّى تسيير الهيئة التونسية للاستثمار بالنيابة

تدخل الهيئة التونسية للاستثمار (Tunisia Investment Authority – TIA) مرحلة انتقالية مع تعيين جلال الطبيب لتولّي إدارة المؤسسة بصفة وقتية.

و يشغل الطبيب حاليًا خطة المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (FIPA Tunisia)، خلفًا لنامية عيادي التي انتهت فترة إلحاقها.

و قد أُحدثت الهيئة لقيادة مشاريع الاستثمار الاستراتيجية للدولة و تضطلع بدور محوري في تعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني و تنسيق المشاريع الكبرى ذات الأثر المرتفع. ذ

و كانت نامية عيادي قد عُيّنت في فيفري 2023، لتغادر منصبها بعد قرابة ثلاث سنوات على رأس المؤسسة.

و يأتي هذا التسيير الوقتي في انتظار التعيين الرسمي لرئيس جديد للهيئة من قبل السلطات المختصة.

و بتولّيه رئاسة الهيئة بالنيابة، يقدّم جلال الطبيب مسارًا مهنيًا معترفًا به و خبرة واسعة داخل المنظومة الاقتصادية التونسية.

و هو مختص في السياسات العمومية والتعاون الدولي، و يتمتع بأكثر من عشرين سنة من الخبرة في مجال دفع الاستثمار و مرافقة المؤسسات.

و قبل تعيينه مديرًا عامًا لوكالة FIPA Tunisia، تقلّد عدة مناصب استراتيجية داخل هياكل عمومية و مؤسسات معنية بالتنمية الاقتصادية و اشتغل خصوصًا على محاور الجاذبية الترابية و الاستثمار الأجنبي المباشر (IDE) و العلاقات مع الممولين الدوليين.

و تهدف هذه المرحلة الانتقالية إلى ضمان استمرارية العمل العمومي واستقرار حوكمة الهيئة، في وقت ما تزال فيه الهيئة التونسية للاستثمار مدعوة إلى أداء دور أساسي في تعبئة الاستثمارات و دعم الأولويات الاقتصادية الوطنية.

