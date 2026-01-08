Français
أخر الأخبار

جلسات استماع وزيارات ميدانية قريبًا: لجنة برلمانية تبحث حلول أزمة الرياضة وكرة القدم

عقدت لجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، امس الأربعاء 7 جانفي 2026، اجتماعًا برئاسة ريم بالحاج محمد نائبة رئيس اللجنة، خُصّص لمناقشة أبرز الإشكاليات التي تعترض قطاع الشباب والرياضة.

تراجع كرة القدم الوطنية محور النقاش

وتداول أعضاء اللجنة الأسباب التي تفسّر التدهور الملحوظ الذي تشهده كرة القدم الوطنية على مستوى التكوين والجمعيات والفرق الوطنية، كما بحثوا سبل تجاوز هذا التراجع واستعادة نسق التطور.

وركّز النقاش على أهمية الملاعب البلدية ودورها في تكوين اللاعبين واحتضان الأنشطة الرياضية، حيث شدّد النواب على ضرورة أن تبادر وزارة الشباب والرياضة إلى إنشاء هذه المنشآت وصيانتها، وعدم التعويل أساسًا على مجهودات البلديات في هذا المجال.

وأبرزت عدة مداخلات دور المنشآت الرياضية في الأحياء والبلديات، خصوصًا في المناطق الأقل حظًا، في اكتشاف المواهب وصناعة الأبطال، إلى جانب مساهمتها في حماية الناشئة من مخاطر الانحراف عبر توفير فضاءات منظمة لممارسة الرياضة.

زيارات ميدانية وجلسات استماع خلال الأسابيع القادمة

واقترح عدد من أعضاء اللجنة القيام بـزيارات ميدانية إلى مجموعة من الملاعب والمنشآت الرياضية في الأحياء والبلديات، بهدف تشخيص الوضع ميدانيًا ومناقشة الإشكاليات عن قرب، تمهيدًا لطرحها ضمن جلسات الاستماع مع وزارة الإشراف، المقرر عقدها خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

يُذكر أن اللجنة كانت قد عقدت، الإثنين 5 جانفي 2026، اجتماعًا ضبطت خلاله رزنامة عملها وبرنامج جلسات الاستماع لممثلي الوزارات والمؤسسات العمومية ضمن اختصاصاتها، كما حدده النظام الداخلي للمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

تعليقات

