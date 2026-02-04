Français
Anglais
العربية
الأخبار

جلسة استماع مشتركة حول منظومة ترويج زيت الزيتون داخليا و خارجيا

جلسة استماع مشتركة حول منظومة ترويج زيت الزيتون داخليا و خارجيا

عقدت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و المائي و الصيد البحري بالاشتراك مع كل من لجنة العلاقات الخارجية و التعاون الدولي و شؤون التونسيين بالخارج و الهجرة و لجنة المالية و الميزانية و لجنة الصناعة و التجارة و الثروات الطبيعية و الطاقة و البيئة كامل يوم الأربعاء 04 فيفري 2026 جلسة مغلقة للاستماع إلى ممثلي كل من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، و وزارة المالية، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي، حول منظومة ترويج زيت الزيتون داخليا و خارجيا.

و قدّم المتدخلون تشخيصا مفصلا لمنظومة ترويج زيت الزيتون الحالية ونقاط القوة والضعف التي تكتنفها. كما تقدم النواب من جهتهم بعدة مقترحات عملية للنهوض بهذه المنظومة.

و تم الاتفاق في الختام على مواصلة العمل بين مختلف المتدخلين لضبط إستراتجية مبتكرة وواضحة مبنية على دراسات علمية موثوقة تمكن من النهوض بقطاع زيت الزيتون ككل.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

409
الأخبار

باريس سان جيرمان يُقرّر تفعيل بند شراء خليل العياري

331
الأخبار

وفاة سيف الإسلام القذافي في ظروف غامضة
308
الأخبار

 7 سنوات سجناً لمحمد فريخة و عامان لعبد الكريم الهاروني
307
أخر الأخبار

جندوبة: غلق الطريق الرابطة بين جندوبة وبن بشير بسبب ارتفاع منسوب وادي مجردة
292
الأخبار

تونس: وزارة المالية تضبط آجال خلاص معلوم الجولان لسنة 2026
290
الأخبار

وفاة الفنانة التونسية سهام قريرة متأثرة بإصاباتها إثر حادث مرور بالقاهرة
287
أخر الأخبار

تعيين محرز بوصيان في لجنة تأديب الألعاب الأولمبية الشتوية
263
الأخبار

رئيس الجمهورية يدعو شركتيْ ‘سنيت’ و’سبرولس’ إلى الإسراع بإنجاز أحياء جديدة
242
أخر الأخبار

الهادي دحمان: “قانون المالية لسنة 2026 لم يقرر تاريخ صرف الزّيادة في الأجور و نسبها و الجهات الرّسمية لا تزال في حالة تحفظ” [فيديو]
241
أخر الأخبار

ولاية تونس : إجراءات عاجلة لمواجهة تأثيرات الأمطار الاستثنائية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى