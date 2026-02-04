جلسة استماع مشتركة حول منظومة ترويج زيت الزيتون داخليا و خارجيا

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقدت لجنة الفلاحة و الأمن الغذائي و المائي و الصيد البحري بالاشتراك مع كل من لجنة العلاقات الخارجية و التعاون الدولي و شؤون التونسيين بالخارج و الهجرة و لجنة المالية و الميزانية و لجنة الصناعة و التجارة و الثروات الطبيعية و الطاقة و البيئة كامل يوم الأربعاء 04 فيفري 2026 جلسة مغلقة للاستماع إلى ممثلي كل من وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، و وزارة المالية، ووزارة الصناعة والمناجم والطاقة، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ووزارة التجارة وتنمية الصادرات، والبنك المركزي التونسي، حول منظومة ترويج زيت الزيتون داخليا و خارجيا.

و قدّم المتدخلون تشخيصا مفصلا لمنظومة ترويج زيت الزيتون الحالية ونقاط القوة والضعف التي تكتنفها. كما تقدم النواب من جهتهم بعدة مقترحات عملية للنهوض بهذه المنظومة.

و تم الاتفاق في الختام على مواصلة العمل بين مختلف المتدخلين لضبط إستراتجية مبتكرة وواضحة مبنية على دراسات علمية موثوقة تمكن من النهوض بقطاع زيت الزيتون ككل.

