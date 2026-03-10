Français
Anglais
العربية
سياسة

جلسة اليوم في البرلمان: إدراج ملفي الحرب الصهيو-أمريكية وإيقاف السعيداني

أُدرجت، اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026، نقطتان إضافيتان ضمن جدول أعمال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، التي تتضمن أساسا النظر في مقترح القانون عدد 60 لسنة 2025 المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة.

ويأتي هذا التحيين لجدول الأعمال ليضيف ملفين سياسيين وقانونيين جديدين إلى أشغال الجلسة، في ظل تباين الاهتمامات المطروحة تحت قبة البرلمان.

إضافة نقطتين جديدتين إلى جدول الأعمال

إلى جانب مناقشة مقترح القانون المتعلق بتسوية الديون الفلاحية المتعثرة، تقرر إدراج نقطتين إضافيتين ضمن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 10 مارس 2026 بمجلس نواب الشعب.

وتعكس هذه الإضافات اتساع القضايا المطروحة للنقاش داخل البرلمان، بين ملفات ذات طابع اقتصادي واجتماعي وأخرى ذات أبعاد سياسية ودستورية.

مناقشة التطورات العالمية وتداعياتها على تونس

تتعلق النقطة الإضافية الأولى بالنظر في الأحداث العالمية، وتحديدا الحرب الصهيو-أمريكية، وما يمكن أن تفرزه من تداعيات على الشأن التونسي.

وقد تم طرح هذه النقطة بطلب من كتلة لينتصر الشعب، التي دعت إلى التداول في انعكاسات هذه التطورات الدولية على الأوضاع الوطنية.

التداول حول إيقاف النائب أحمد السعيداني

أما النقطة الإضافية الثانية، فقد تقدمت بها كتلة الخط الوطني السيادي، وتتعلق بالتداول بشأن ظروف إيقاف النائب أحمد السعيداني وظروف محاكمته.

ويشمل هذا النقاش أيضا مسألة عدم المرور إلى طلب رفع الحصانة عنه، وفق ما تنص عليه أحكام الفصل 65 من الدستور التونسي، بما يفتح الباب أمام نقاش قانوني ودستوري حول الإجراءات المعتمدة في هذه القضية.

 

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

398
الأخبار

‏جلسة عامة : نواب الشعب يوجهون أسئلة شفاهية لوزير التجارة غداً

381
الأخبار

رئيس الجمهورية قيس سعيد يؤدي واجب العزاء لعائلة الراحل الصادق بلعيد
377
الأخبار

مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة سيوفر حوالي 52 الف موطن شغل
369
الأخبار

ترامب: قرار إنهاء الحرب مع إيران سيكون بالتشاور مع نتنياهو… لكن الكلمة الأخيرة لي
359
أخر الأخبار

المندوب الجهوي للتربية بباجة يتفقد وجبة الإفطار بمعهد ابن زيدون بتستور
347
الأخبار

إصابات جراء سقوط صاروخ انشطاري إيراني في “تل أبيب”
346
أخر الأخبار

مرض كرون في رمضان: ما الذي يجب أن يعرفه المرضى قبل الصيام؟ [فيديو]
345
اقتصاد وأعمال

وزارة النقل : توسعة كبرى لمطار قرطاج و التخلي عن فكرة إنجاز مطار جديد
337
الأخبار

الجيش الأمريكي يعلن ارتفاع أعداد قتلاه منذ بدء الحرب مع ايران الى 8 جنود
331
أخر الأخبار

من المخارق والزلابية إلى “مخارق بقلاوة”… باجة تضيف نكهة جديدة لرمضان [فيديو]

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى