جلسة عمل بالمستشفى الجهوي بباجة لمناقشة تطوير الخدمات الصحية

جلسة عمل بالمستشفى الجهوي بباجة لمناقشة تطوير الخدمات الصحية

انعقدت جلسة عمل بقاعة الاجتماعات بالمستشفى الجهوي بباجة، تحت إشراف إدارة المؤسسة وبحضور أطباء قسم طب الاستعجالي، بالإضافة إلى عدد من المديرين، ورؤساء المصالح، والنظار العامين، ونظار القسم المذكور.

وجاء هذا الاجتماع في إطار حرص الإدارة على تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمرضى المقيمين والوافدين، والوقوف على أبرز الإشكاليات التي تواجه المؤسسة، والنظر في الحلول المناسبة لمعالجتها، بهدف تحسين جودة الخدمات الطبية وضمان راحة المرضى وفق ما نقله مراسل تونس الرقمية بالجهة.

