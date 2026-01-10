Français
الأخبار

جلسة عمل بوزارة السياحة تتناول أداء القطاع السياحي و حسن توظيف الموارد

جلسة عمل بوزارة السياحة تتناول أداء القطاع السياحي و حسن توظيف الموارد

تمّ خلال جلسة عمل جمعت، وزير السياحة سفيان تقية بمراقب المصاريف العمومية وهبي الحمي، بالوزارة، استعراض أداء القطاع السياحي خلال سنة 2025، والوقوف على مدى حسن توظيف الموارد البشرية والمادية والمالية في إطار تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز التنسيق في مجال التصرّف المالي.

و تطرقت الجلسة، حسب بلاغ لوزارة السياحة مساء الجمعة، إلى الاستعدادات للفترة القادمة وسبل ضمان حسن انطلاق البرامج المزمع تنفيذها، واتخاذ الإجراءات الضرورية الكفيلة بمزيد تحسين الأداء وتعزيز نجاعة التصرّف والحوكمة وقدّم مراقب المصاريف العمومية، خلال هذا اللقاء، التقرير السنوي الرقابي لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2024.

و أبرز وزير السياحة، بالمناسبة، أهمية المجهودات المبذولة والتنسيق والتشاور بين مصالح الوزارة ومراقب المصاريف العمومية، مؤكّدًا أنّ دوره يتجاوز الوظيفة الرقابية ليضطلع بمهمة استشارية وتأطيرية محورية تساهم في إحكام التصرّف المالي وتطوير أدوات العمل.

تعليقات

