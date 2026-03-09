جلسة عمل بوزارة الصحة لوضع ملامح استراتيجية وطنية لصحة العيون

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقد وزير الصحة مصطفى الفرجاني، اليوم الاثنين جلسة عمل بمقرّ الوزارة مع رئيس الجمعية التونسية لطب العيون وأعضاء مكتبها التنفيذي لوضع ملامح استراتيجية وطنية لصحة العيون.

و ركّز الاجتماع، حسب بلاغ للوزارة، على خطوات عملية أهمها التحول الرقمي في طب العيون عبر الملف الطبي الرقمي، واستعمال الطب عن بعد للكشف المبكر خاصة في الجهات الداخلية واستغلال أجهزة تصوير الشبكية وربطها بالمستشفى الرقمي والذكاء الاصطناعي لتقصي اعتلال الشبكية لدى مرضى السكري وتطوير الجراحة النهارية لتقليص آجال الانتظار وتحسين الخدمات ودعم زرع القرنية بالشراكة مع المركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء.

كما تناول الاجتماع مسألة تكوين الأطباء الشبان باعتماد أجهزة المحاكاة الجراحية الحديثة، وتعزيز الوقاية عبر العيادات المتنقلة وبرامج وطنية للكشف المبكر عن اعتلال الشبكية السكري والمياه الزرقاء وضعف البصر لدى الأطفال.

وأكّد وزير الصحّة في هذا الصّدد أن إدماج اختصاص طب العيون في مشروع المستشفى الرقمي سيساهم في تحسين التشخيص والتكفل بالمرضى وتقريب الخدمات الصحيّة من المواطن في كامل تراب الجمهوريّة .

