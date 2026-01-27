Français
جلسة عمل بولاية تونس لضبط الاستعدادات الجهوية لاستقبال شهر رمضان المعظم 2026

في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المعظم لسنة 2026 الموافق لـ1447 هجري، انعقدت اليوم الثلاثاء 27 جانفي 2026 جلسة عمل بمقر ولاية تونس، بإشراف والي تونس السيد عماد بوخريص.

وتناولت الجلسة مختلف الاستعدادات اللوجستية والتنظيمية والصحية والأمنية المرتبطة بشهر رمضان المعظم، حيث تم إقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكثيف عمليات المراقبة الاقتصادية والصحية بمختلف الأسواق والفضاءات التجارية، ومتابعة الأسعار والتزود، والتصدي لظواهر الاحتكار والانتصاب الفوضوي، ومراقبة مسالك التوزيع وفضاءات التخزين، ومكافحة تهريب المواد مجهولة المصدر مع تطبيق القانون على المخالفين.

كما تم التأكيد على ضرورة مراقبة المحلات التي تقوم بتغيير نشاطها بما يتلاءم وخصوصيات الشهر الكريم، ودعوة البلديات للعناية ببيوت الله من حيث الفرش والدهن والإنارة بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية، إضافة إلى دعوة أصحاب المقاهي لاحترام التراتيب القانونية وعدم اعتماد التنشيط الموسيقي إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة.

وشددت التوصيات كذلك على تكثيف الدوريات الأمنية خاصة بمحطات النقل العمومي، وتركيز نقاط بيع من المنتج إلى المستهلك، ومضاعفة تدخلات رفع الفضلات المنزلية، إلى جانب العمل على ترشيد الاستهلاك وتحسيس المواطنين بالتنسيق مع المنظمات الوطنية.

كما تقرر تكوين خلية يقظة تُعنى بتأمين النقل العمومي خلال الأوقات المحددة، ودعوة المعتمدين لعقد جلسات محلية وتفعيل دور اللجان المحلية للتضامن بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية وجامعة تونس للتضامن، بما يعرف بحسن توزيع المساعدات الاجتماعية على مستحقيها، فضلاً عن التصدي لظاهرة التسول بمحيط المؤسسات الدينية وتفعيل القرارات البلدية ذات الصلة

