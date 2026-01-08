جلسة عمل بولاية صفاقس لبحث سبل النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

انعقدت اليوم الخميس 08 جانفي 2026 بمقر ولاية صفاقس جلسة عمل تحت إشراف والي الجهة السيد محمد الحجري، خُصّصت للنظر في وضعية مطار صفاقس–طينة الدولي وسبل تطويره، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة النقل والمنظمات الوطنية، إلى جانب مختلف الأطراف المتدخلة من هياكل جهوية ومركزية وفاعلين اقتصاديين.

وأكد المشاركون خلال الجلسة على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية للنهوض بالمطار، في إطار البحث عن حلول عملية من شأنها تعزيز دوره التنموي والاقتصادي وتحسين مردوديته، بما يستجيب لتطلعات جهة صفاقس ويواكب حاجياتها المتزايدة في مجال النقل الجوي.

وأبرز المتدخلون جملة من الإشكاليات التي تعيق تطور المطار، من أبرزها محدودية عدد شركات الطيران الناشطة به، رغم ما يتمتع به من جاهزية فنية ولوجستية عالية وقدرة استيعاب هامة تمكّنه من استقبال عدد أكبر من الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة. كما تم التطرق إلى غياب الناقلة الوطنية عن برمجة رحلات منتظمة انطلاقًا من مطار صفاقس، وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول مستقبل المطار ودوره في ربط الجهة بمحيطها الوطني والدولي.

وتندرج هذه الجلسة ضمن أولى لقاءات التشاور التي تهدف إلى تشخيص الوضع الراهن والاستماع إلى مختلف المقترحات، مع التأكيد على أهمية اتخاذ قرارات جريئة من شأنها إعادة الاعتبار للمطار، وتعزيز جاذبيته لدى شركات الطيران، إلى جانب تحفيز الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

وفي ختام الجلسة، شدد الحاضرون على أن النهوض بمطار صفاقس–طينة الدولي لا يُعدّ مطلبًا جهويًا فحسب، بل يمثل رهانًا وطنيًا يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتسهيل تنقل المواطنين، ودعم قطاعات استراتيجية على غرار السياحة والتجارة والخدمات، داعين إلى تسريع نسق العمل وترجمة التوصيات إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع.

