جلسة عمل حول الفلاحة البيولوجية وقيمة صادراتها ناهزت 725 مليون دينار خلال 2025

انعقدت، أمس الثلاثاء، جلسة عمل اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية التي تم إحداثها بمقتضى قانون عدد 30 لسنة 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية، وفق بلاغ لوزارة الفلاحة.

وتم خلال الجلسة عرض الوضع الراهن لقطاع الفلاحة البيولوجية التي تمتد على مساحات تقدر ب 235000 هك، كما تم تقديم التوجهات الإستراتيجية لتنمية القطاع التي ترمي إلى تنشيط وتنويع الإقتصاد الوطني من خلال تنمية منظومات الفلاحة البيولوجية في إطار مناخي متغير وإحداث مناطق نموذجية في القطاع تشمل مختلف المجالات الاقتصادية على غرار السياحة البيئية و الثقافية و الصناعات التقليدية.

كما تهدف الإستراتيجية إلى وضع آليات حوكمة من خلال نظام مراقبة فاعل لتدعيم مصداقية القطاع و تطوير قدرته التنافسية، مع الإشارة إلى أن قيمة الصادرات لسنة 2025 ناهزت 725 مليون دينار.

وتم خلال الجلسة دراسة ملفات متعلقة بإبداء الرأي حول المصادقة على هياكل مراقبة وتصديق في الفلاحة البيولوجية.

وقد أشرف على هذه الجلسة وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بن الشيخ، الذي أكد على ضرورة تبسيط الإجراءات لدفع نسق تصدير المنتجات البيولوجية لما له من قيمة من الناحية الاقتصادية

حضر هذه الجلسة المكلفة بتسيير الإدارة العامة للفلاحة البيولوجية وأعضاء اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية.

وات

