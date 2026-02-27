جلسة عمل في وزارة الصحة لتعزيز تموقع تونس كقطب إقليمي لتصدير الخدمات الصحية

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خصصت جلسة عمل، انتظمت الجمعة، بمقر وزارة الصحة باشراف الوزير مصطفى الفرجاني، لضبط خطوات عملية لدعم السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية في القطاعين العمومي والخاص، من أجل جعل المنظومة الصحية رافعة استراتيجية للاقتصاد الوطني، حسب ما جاء في بلاغ اعلامي للوزارة

وانبثقت عن هذه الجلسة جملة من القرارات في مستهلها إطلاق مسار FAST TRACK لتأمين استقبال وتوجيه سريع وفعّال للمرضى الأجانب وتحسين تجربتهم العلاجية، وتسريع تطوير المنصة الرقمية tunisiecapitalesante.tn لتكون بوابة رسمية موحّدة للتعريف بالخدمات الصحية التونسية والتواصل الدولي، حسب ذات البلاغ.

وتمّ بالمناسبة إعطاء إشارة الانطلاق لتنظيم المعرض الدولي للسياحة العلاجية والاستشفائية بمشاركة مختلف الهياكل العمومية والمؤسسات الخاصة والخبراء الدوليين.

يذكر أنه تم في أوت 2025، عقد اجتماع وزاري لوضع خطة تطوير السياحة العلاجية وتصدير الخدمات الصحية، ضم ممثلين عن وزارات الصحة والتجارة والسياحة والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، بهدف وضع خطة واضحة للنهوض بالسياحة العلاجية وتطوير تصدير الخدمات الصحية، وتمّ خلاله مناقشة حلول عملية لتسهيل قدوم المرضى من الخارج، واقتراح تبسيط النصوص القانونية المتعلقة بمراكز رعاية كبار السن الموجهة للأجانب والتونسيين المقيمين بالخارج، وإطلاق خدمات صحية رقمية موجهة للمرضى الأجانب.

وات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس

تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب



