الأخبار

جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث بزغوان

جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث بزغوان

انعقدت يوم امس بمقر ولاية زغوان جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة خصصت لاتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لحماية الأشخاص و الممتلكات العامّة و الخاصّة،وذلك تحت إشراف والي الجهة ،كريم البرنجي.

و استعرض مقرر الجلسة، المدير الجهوي للحماية المدنية بزغوان خلال الجلسة ،نتائج الاشغال الميدانية التي قامت بها فرق مشتركة بين المصالح المعنية وشملت كافة المعتمديات ،وأهمها تحديد النقاط الزرقاء التي تستوجب تدخلا عاجلا

و دعا الوالي مختلف أعضاء اللجنة إلى المتابعة المستمرة لتطور الأوضاع،وتحديد الإمكانيات البشرية والمادية المتاحة للتدخل في حال حدوث أي طارئ،الى جانب توفير المخزون الضروري من المواد الغذائية والطاقية والغاز الطبيعي والملابس ،وذلك بالتنسيق مع الاتحاد الجهوي للتضامن

كما أكّد أهمية الاستباق ومتابعة النشرات والمؤشرات الجوية،وتسخير كل الوسائل والمعدات المتاحة على ذمة اللجنة الجهوية،ومتابعة الاسواق للتزود المنتظم بكافة المواد الأساسية

و نبّه في سياق متصل ،الى ضرورة رفع درجة اليقظة وتكثيف الزيارات الميدانية ،خاصة من طرف العمد والمعتمدين والتدخل الفوري في حال حدوث أي طارئ،وتحسيس المواطنين بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة

شارك في أشغال الجلسة بالخصوص، المعتمدون و رؤساء المصالح الأمنية و الكُتّاب العامُّون للبلديات و عدد من المديرين و المندوبين الجهويين ، بالاضافة إلى ممثلي الهياكل والمنظمات الجهوية ذات الصلة.

