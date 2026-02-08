Français
الأخبار

جلسة عمل لمتابعة تقدّم تنفيذ مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية بوزارة السياحة و المؤسسات الراجعة لها بالنظر

جلسة عمل لمتابعة تقدّم تنفيذ مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية بوزارة السياحة و المؤسسات الراجعة لها بالنظر

خصصت جلسة عمل انعقدت بمقر وزارة السياحة، بإشراف وزير السياحة سفيان تقيّة، لمتابعة مدى تقدّم تنفيذ مشروع تبسيط الإجراءات الإدارية بالوزارة ومختلف المؤسسات التابعة لها، وذلك في إطار مسار رقمنة متواصل تم الشروع في تنفيذه.

و تم خلال هذه الجلسة، التي حضرتها المديرة العامة للاصلاحات و الدراسات المستقبلية الادارية مرفوقة بفريق من الادارة العامة ورؤساء الهياكل والمؤسسات الراجعة بالنظر لوزارة السياحة، تقديم عروض حول مستوى التقدّم المُنجز، ومدى تفعيل الترابط البيني مع المؤسسات ذات الصلة، كلٌّ حسب مجال اختصاصه، إلى جانب استعراض أبرز الإشكاليات المطروحة والحلول العملية الكفيلة بتجاوزها

و في هذا السياق، أكّد وزير السياحة أنّ برنامج الرقمنة يمثّل خيارًا استراتيجيًا، يهدف إلى دعم الحوكمة الرشيدة، وتبسيط الإجراءات، والارتقاء بجودة الخدمات المقدّمة للمواطنين والمتعاملين مع القطاع، مشيرًا إلى أنّ المرحلة القادمة ستشهد تعزيز المكتسبات المحقّقة ومزيد إدماج حلول رقمية نوعية تدعم نجاعة الإجراءات وتسهم في تسريع نسق الإنجاز.

كما ثمّن الوزير الدور المحوري لفريق العمل التابع للادارة العامة للاصلاحات و الدراسات المستقبلية الادارية ، مؤكّدًا على ضرورة مزيد تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين مختلف الهياكل مركزيًا وجهويًا، بما يضمن حسن استغلال المنظومات الرقمية القائمة وتطويرها، وترسيخ الترابط البيني بين مختلف المتدخلين على كامل تراب الجمهورية.

و تقرّر اعتماد رزنامة عمل خصوصية لمتابعة وتقييم مختلف مكوّنات برنامج الرقمنة، بما يضمن تطويره بصفة متواصلة، ومعالجة الإشكاليات المطروحة في آجالها، وتعزيز جودة الخدمات المسداة.

