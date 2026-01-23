جلسة عمل لمتابعة تنفيذ مشروع تركيز منصة إلكترونية موحدة لرقمنة مسار إصدار شهادات المنشأ من قبل غرف التجارة و الصناعة

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

في إطار متابعة تنفيذ مشاريع الرقمنة التي تشرف عليها للوزارة، ترأس مساء الجمعة 23 جانفي 2026، وزير التجارة وتنمية الصادرات السيد سمير عبيد جلسة عمل فنية، خصصت للنظر في التقدم الحاصل في إنجاز المراحل النهائية من العمليات التجريبية لتركيز منصة إلكترونية موحدة لرقمنة مسار إصدار شهادات المنشأ من قبل غرف التجارة والصناعة من جهة و النظر في جاهزية هذه المنصة للترابط البيني مع المنظومة الديوانية سندا 2 وبقية الهياكل المتدخلة في العملية التصديرية من جهة أخرى. وقد انعقدت الجلسة بحضور رئيسة الديوان وثلة من إطارات الوزارة وعبر تقنيات التواصل عن بعد المديرين العامين للغرف.

و أكد السيد سمير عبيد في مستهل الجلسة على أن تركيز هذه المنصة يعد خطوة هامة نحو استكمال مسار رقمنة شهادات المنشأ مبينا أنها ستساهم في تحسين جودة الخدمات الإدارية المسداة للمتعاملين الاقتصاديين كما أنها تتنزل في إطار تبسيط الإجراءات عند التصدير لفائدة المؤسسات المصدرة. كما أبرز الوزير أهمية إرساء الترابط الببني،بين منصة إصدار شهادات المنشأ بالنظام الديواني الجديد Sinda 2، بما يضمن رقمنة كامل العملية التصديرية انطلاقا من الانخراط بالغرفة مرورا بطلب إصدار شهادات المنشأ، والدفع الالكتروني واستخراج شهادة منشأ الكترونية، …. وصولا إلى مرحلة المصادقة عليها من قبل مصالح الديوانة التونسية وغيرها من الإجراءات المرتبطة بعمليات التجارة الخارجية.

و يهدف هذا المشروع الى توفير منصة الكترونية موحدة على مستوى كافة الغرف مما يمكن من تقريب الخدمات المسداة من الغرف لفائدة منخرطيها من المؤسسات الاقتصادية خاصة منها المصدرة ويضمن تبادل المعطيات بين الغرف و وزارة الاشراف، بما يساهم في متابعة تطور الصادرات التونسية حسب الأطر القانونية المنظمة لها.

و يشار إلى أنه تم الانطلاق في إجراء العمليات التجريبية لهذه المنصة الإلكترونية على مستوى كل غرفة وسيتم الإعلان الرسمي عن الشروع في العمل بها واستغلالها بصفة رسمية في أقرب الآجال.

