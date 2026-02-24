جلسة عمل موسّعة بوزارة الصحة تتناول وضع قطاع الطب النفسي في تونس

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

خٌصصت، جلسة عمل موسعة بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء، ترأسها وزير الصحة مصطفى الفرجاني، لمراجعة وضعية قطاع الطب النفسي ووضع خارطة طريق وطنية قابلة للتنفيذ، حسب بلاغ لوزارة الصحة.

و تم الاتفاق، خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء أقسام الطبّ النفسي وممثلي الجمعيات العلمية، على بعث إدارة للصحة النفسية داخل الوزارة لقيادة البرنامج وتنسيق التنفيذ و المتابعة.

و من المسائل الأخرى التي تم الاتفاق حولها خلال جلسة العمل دعم أطباء الخط الأول بتكوين مستمر وأدوات الكشف والمتابعة الأولية والإحالة السريعة الى جانب تطوير الطبّ النفسي الشرعي و تحديث الأطر المنظمة له.

و اتفق المشاركون في جلسة العمل الموسعة على إطلاق الطبّ النفسي عن بُعد (Tele-psychiatry) وربط الاختصاص بالصحة الرقمية لتقريب الاستشارات وتقليل التنقّل وتعزيز الموارد البشرية من خلال سدّ الشغورات و تحفيز الإطار الحالي و تنظيم التكوين.

يذكر أنه تم في 15 سبتمبر الماضي وفي إطار دعم خدمات الطب النفسي وتقريبها من المواطنين، تأمين أوّل عيادات الطب النفسي عن بُعد بين قسم الأمراض النفسية “ب” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس و مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان من مجمع الصحة الأساسية بتطاوين.

