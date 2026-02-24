Français
Anglais
العربية
الأخبار

جلسة عمل موسّعة بوزارة الصحة تتناول وضع قطاع الطب النفسي في تونس

جلسة عمل موسعة بوزارة الصحة تتناول وضع قطاع الطب النفسي في تونس

خٌصصت، جلسة عمل موسعة بوزارة الصحة اليوم الثلاثاء، ترأسها وزير الصحة مصطفى الفرجاني، لمراجعة وضعية قطاع الطب النفسي ووضع خارطة طريق وطنية قابلة للتنفيذ، حسب بلاغ لوزارة الصحة.

و تم الاتفاق، خلال هذه الجلسة التي جمعت رؤساء أقسام الطبّ النفسي وممثلي الجمعيات العلمية، على بعث إدارة للصحة النفسية داخل الوزارة لقيادة البرنامج وتنسيق التنفيذ و المتابعة.

و من المسائل الأخرى التي تم الاتفاق حولها خلال جلسة العمل دعم أطباء الخط الأول بتكوين مستمر وأدوات الكشف والمتابعة الأولية والإحالة السريعة الى جانب تطوير الطبّ النفسي الشرعي و تحديث الأطر المنظمة له.

و اتفق المشاركون في جلسة العمل الموسعة على إطلاق الطبّ النفسي عن بُعد (Tele-psychiatry) وربط الاختصاص بالصحة الرقمية لتقريب الاستشارات وتقليل التنقّل وتعزيز الموارد البشرية من خلال سدّ الشغورات و تحفيز الإطار الحالي و تنظيم التكوين.

يذكر أنه تم في 15 سبتمبر الماضي وفي إطار دعم خدمات الطب النفسي وتقريبها من المواطنين، تأمين أوّل عيادات الطب النفسي عن بُعد بين قسم الأمراض النفسية “ب” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس و مركز الصحة الأساسية بحي المهرجان من مجمع الصحة الأساسية بتطاوين.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

383
أخر الأخبار

الطقس هذا الأسبوع مستقر… لكن السبت القادم يحمل مفاجآت [فيديو]

351
الأخبار

تعزيزات أمنية و أعمال شغب عنيفة بعد مقتل “إل مينتشو” إمبراطور المخدرات في المكسيك
334
الأخبار

فرنسا : أسوأ سفير لترامب يعاود الكرة… هناك من يُطرَد و هناك تشارلز كوشنر
319
اقتصاد وأعمال

الجزائر: عبد المجيد تبون يعين لبو محمد لمين محافظا لبنك الجزائر
304
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : مادامت الأراضي الفلسطينية و شعبها سيحكمهم مجلس السلام بزعامة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برضى كل العرب و المسلمين فعلى الدنيا السلام؟…..
302
اقتصاد وأعمال

تونس – المالية العمومية: عجز في الميزانية بقرابة 9 مليار دينار و ضغط جبائي بنسبة 25,9% خلال سنة 2025
292
الأخبار

قابس: حجز أكثر من 3200 لتر من الزيت النباتي المدعم منذ بداية شهر رمضان
284
أخر الأخبار

رمضان: كيف نُرافق الطفل في أول تجربة صيام له؟ [فيديو]
281
الأخبار

رقم سلبي تاريخي لمحمد صلاح في الدوري الإنقليزي الممتاز
270
الأخبار

غدا : جلسة إستماع بالبرلمان حول مقترح قانون للتمديد في آجال الإمتثال للواجبات الخاصّة بالفوترة الإلكترونية

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى