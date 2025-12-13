Français
الأخبار

جمال الخرازي رئيسا جديدا للجامعة التونسية للمصارعة

جمال الخرازي رئيسا جديدا للجامعة التونسية للمصارعة

تم انتخاب جمال الخرازي رئيسا جديدا للجامعة التونسية للمصارعة للفترة النيابية 2025-2028، اثر انعقاد الجلسة العامة الانتخابية للجامعة المذكورة اليوم السبت.

و تحصلت قائمة الخرازي على 16 صوتا مقابل 5 أصوات لقائمة فهمي الغربي الزياني، في حين لم تتحصل قائمة صابر الغانمي على أي صوت.

و ضمت القامة الفائزة كلا من: جمال الخرازي (رئيس) و درصاف الكوكي و سهام العمدوني و خديجة دلهومي و مروان ثوير و سيف الدين العرفاوي و مأمون بن لطيفة و نسيم اللجمي و محمد سفيان العكروت (أعضاء).

و تمت خلال الجلسة العامة المصادقة على التقرير المالي مقابل عدم المصادقة على التقرير الادبي للموسم الرياضي 2024-2025 و تعيين مراقب للحسابات للفترة النيابية القادمة.

تعليقات

