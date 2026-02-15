جمعية صفاقس الخيرية تطلق برنامج رمضان 2026: مساعدات واسعة لفائدة العائلات المعوزة [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تواصل جمعية صفاقس الخيرية استعداداتها لتنفيذ حزمة من المشاريع الاجتماعية والخيرية بمناسبة شهر رمضان 2026، في إطار سعيها المتواصل إلى دعم العائلات المعوزة وتعزيز قيم التضامن والتكافل داخل المجتمع.

وتعتزم الجمعية توزيع 2000 قفة رمضان، وتأمين 2000 وجبة إفطار للصائمين، إلى جانب إكساء 2000 طفل بكسوة العيد، فضلاً عن برمجة ختان 30 طفلاً وكفالة عدد من الأيتام المدرجين بقائمة الانتظار.

وفي سياق التحضير لهذه البرامج، افتتحت الجمعية معرضًا خاصًا بها، كما دشّنت قاعة اجتماعات ومعارض أطلقت عليها اسم المرحوم منذر عمار، أحد أبرز أعلامها. ويهدف هذا النشاط إلى دعم موارد الجمعية والتعريف بأنشطتها، بما يساهم في إنجاح برامج رمضان وتحسيس المواطنين بأهمية العمل الخيري المنظم.

وإلى جانب مشاريعها الرمضانية، تواصل الجمعية تدخلاتها في مجالات كفالة الأيتام، وبعث مشاريع لفائدة العائلات محدودة الدخل، إضافة إلى حفر آبار بعدد من المدارس التي تفتقر إلى الماء الصالح للشراب، خاصة بالمناطق الريفية.

وأكدت الجمعية أن برنامجها لشهر رمضان يندرج ضمن رؤية متواصلة منذ تأسيسها، تقوم على العمل الميداني المنظم والاستمرارية في المبادرات الإنسانية والثقافية والخيرية.

