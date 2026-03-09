جمعية صفاقس الخيرية تواصل مبادراتها التضامنية في رمضان وتوزّع نحو 800 وجبة إفطار يوميا [فيديو]

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

تواصل جمعية صفاقس الخيرية خلال شهر رمضان المبارك تنفيذ عدد من المبادرات الاجتماعية والإنسانية لفائدة العائلات المعوزة والأيتام، في إطار سعيها إلى تعزيز قيم التضامن والتكافل الاجتماعي ومساعدة الفئات الهشة.

و في هذا السياق، تعمل الجمعية على تنفيذ مشروع “إفطار صائم” الذي يهدف إلى توفير ما يقارب 20 ألف وجبة إفطار طيلة شهر رمضان، حيث يتم توزيع ما بين 500 و800 وجبة يوميًا لفائدة الأيتام والعائلات محدودة الدخل، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أعباء المعيشة خلال هذا الشهر الفضيل.

كما تواصل الجمعية توزيع “قفة رمضان” التي تحتوي على مواد غذائية أساسية، إذ تسعى إلى توزيع 2000 قفة تدريجيًا على مستحقيها، وقد بلغ عدد القفف التي تم توزيعها إلى حدود اليوم حوالي 1800 قفة.

و في إطار الاستعداد لعيد الفطر، تعمل الجمعية أيضًا على جمع التبرعات ضمن مشروع “كسوة العيد”، الذي يهدف إلى توفير 2000 كسوة لفائدة الأيتام والعائلات المعوزة، بما يضمن إدخال الفرحة على الأطفال في هذه المناسبة.

من جهة أخرى، تواصل الجمعية تنفيذ مشروع كفالة اليتيم الذي يوفّر دعماً مستمراً لأكثر من 1700 يتيم وعائلاتهم، من خلال منح ومساعدات دورية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

و لا يقتصر نشاط الجمعية على الجانب الاجتماعي فقط، إذ تولي اهتمامًا بالجانب التربوي والتكويني من خلال تنظيم دروس تدارك لتلاميذ الباكالوريا، إلى جانب متابعة عدد من الأطفال بمراكز التكوين المهني، خاصة المنقطعين عن الدراسة في سن مبكرة

