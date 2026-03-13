Français
جمعية علوم الفلك: 20 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك

جمعية علوم الفلك: 20 مارس أول أيام عيد الفطر المبارك

أفادت الجمعية التّونسية لعلوم الفلك، أنّ أول أيام عيد الفطر سيكون فلكيا يوم 20 مارس الجاري بالنّسبة للدّول الّتي تستوجب الرّؤية البصريّة أو المستأنسة بالحساب بثبوت استنارة قرص القمر أو الّتي أتمّت ثلاثين يوما من الشّهر

وأضافت الجمعية التّونسية لعلوم الفلك في بلاغ لها، أنّ رصد هلال شوّال 1447 هجريّ سيكون ممكنا من وسط وغرب العالم الإسلاميّ سواء كان ذلك بالآلات البصريّة المزوّدة بمستشعرات إلكترونيّة أو بالعين المجرّدة وبصعوبة بالغة من أقصى غرب القارّة الإفريقيّة مساء 19 مارس 2026.

ولفتت إلى أنّ دخول شوّال 1447 هجري فلكيا سيكون يوم 20 مارس 2026 ويوم 21 مارس 2026 في أقصى شرق القارة الآسيوية.

وأكّدت الجمعية أنّ الإعلان الرّسمي لموعد دخول الشّهر يكون من صلاحيّات سماحة مفتي الجمهورية التونسية.

يُذكر أن عملية رصد هلال شوال ستُجرى بعد غروب شمس يوم الخميس المقبل 19 مارس.

