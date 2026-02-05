جمعية قرطاج الأفق تعزز قدرات مستشفى عبد الرحمن المامي بوحدة جديدة للتعقيم

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

التزاما منها بمساندة الصحة العمومية وتعزيز قدراتها، دشّنت جمعية قرطاج الأفق أمس الأربعاء 4 فيفري 2026، وحدة التعقيم الجديدة ضمن قسم الإنعاش بمستشفى عبد الرحمان مامي بأريانة.

وقد تم تنفيذ هذا المشروع التضامني بفضل شراكة مع بنك البركة تونس وشركة Cheminter Tunisia Distribution، اللذين ساهما في تجهيز هذه الوحدة بما يضمن سير العمل بكفاءة ويعزز شروط النظافة والسلامة في تقديم الرعاية الصحية، لا سيما في قسم حساس كالإنعاش.

وتتوجه الجمعية بالشكر إلى الأستاذة جليلة بن خليل، رئيسة القسم، وكافة الطاقم الطبي والإداري على التزامهم وتعاونهم المثالي الذي كان له دور أساسي في إنجاح هذا المشروع.

ومن خلال هذه المبادرة، تؤكد قرطاج الأفق دورها الفاعل في دعم القطاع الصحي العمومي في تونس، والمساهمة الملموسة في تحسين البنية التحتية للمستشفيات وتوفير ظروف أفضل لرعاية المرضى. وتواصل الجمعية تنفيذ مشاريع التجديد والتجهيز ودعم الخدمات الطبية بالتعاون الوثيق مع الفرق الصحية.

ومنذ تأسيسها سنة 2019، تسعى جمعية قرطاج الأفق إلى خدمة المجتمع بشكل مستدام، لا سيما في مجالات الصحة والتضامن والعمل الاجتماعي. وقد كثفت على مر السنوات مبادراتها لفائدة العديد من المستشفيات، كما تنظم سنويا خلال شهر رمضان حملة «Resto du Cœur»، حيث يتم تجهيز وتوزيع أكثر من 70,000 وجبة للعائلات والفئات الهشة كل رمضان.

