جمهورية إفريقيا الوسطى تحقق نقلة نوعية في الرقمنة: 70% تقليص في وقت المعالجة وتحقيق وفورات كبيرة

أعلنت جمهورية إفريقيا الوسطى عن إطلاق مشروع رقمي مبتكر يهدف إلى تحديث الإدارة العامة وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يستند هذا المشروع إلى هيكلية من الخدمات المصغرة المفتوحة المصدر ويهدف إلى تقليص 70% من أوقات المعالجة للطلبات الإدارية، مع تحقيق توفير يصل إلى 30% في التكاليف الإدارية.

يشمل المشروع إنشاء قاعدة بيانات مركزية تضم جميع المعلومات المتعلقة بـ المشروعات الحكومية والدولية والإنسانية، ما يساهم في توحيد البيانات وتحسين التعاون بين الجهات المختلفة.

وأشاد الأستاذ ريتشارد فيلاكوتا، الذي يُعتبر رائد التحول الرقمي الإداري في جمهورية إفريقيا الوسطى، بتلك المبادرة، مشيرًا إلى أن هذه المنصة ستُسهم في سد الفجوات المعلوماتية وتعزيز الفاعلية الإدارية من خلال استخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة والمأمونة.

 

