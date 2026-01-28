Français
Anglais
العربية
الأخبار

جندوبة: أكثر من 25 ألف عملية رقابة اقتصادية خلال سنة واحدة وتسجيل آلاف المخالفات

شهدت ولاية جندوبة خلال السنة الماضية نشاطًا رقابيًا مكثفًا، حيث أنجز أعوان المراقبة الاقتصادية التابعون للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات نحو 25 ألفًا و200 عملية تفقد شملت مختلف المسالك والقطاعات التجارية.

وأسفرت هذه الحملات، التي طالت قطاعات الخضر والغلال، المواد الغذائية، اللحوم، المخابز، الأعلاف، الأسمدة وغيرها، عن تسجيل 5364 مخالفة اقتصادية، تم تسوية جزء منها صلحًا، في حين أُحيل الجزء الآخر على أنظار القضاء.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات توفيق الفرشيشي أن 78 بالمائة من المخالفات تعلّقت بـ غياب شفافية المعاملات، فيما ارتبطت 16 بالمائة بـ ممارسات احتكارية والإخلال بمنظومة الدعم، في حين شملت 6 بالمائة مخالفات متنوعة.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

458
أخر الأخبار

الهلال الأحمر التونسي بباجة يواصل دعمه الاجتماعي ويعاين وضعيات عائلات معوزة

367
الأخبار

الأولمبي الباجي في اختبار صعب أمام الإتّحاد المنستيري و السليمي مطالب بالانتصار
330
الأخبار

سوسة: تدخلات مكثفة لمعالجة آثار التقلبات الجوية
323
الأخبار

بقلم مرشد السماوي : سامي الطرابلسي من الاقصائيات إلى التجريح الإعلامي والاستقالة.. حصيلة مدرب وطني غادر المنتخب بصمت
311
الأخبار

تصنيف شنغهاي للجامعات 2025 : جامعة صفاقس الأولى وطنيا
295
الأخبار

في مشهد صادم: هذا ما عثر عليه عمال النظافة في بالوعات تصريف مياه الأمطار بالعاصمة ! (صور)
284
أخر الأخبار

جندوبة: انقطاع طريق على مستوى وادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه
282
الأخبار

التعاون الإيطالي يعزّز الاستثمارات الفلاحية في تونس بتسليم 88 جرّارًا في صفاقس
276
الأخبار

الجزائر : رئاسة الجمهورية تُقنّن رسميًا 10 مقترحات لتعديل الدستور
270
الأخبار

ولاية صفاقس: تحديد سقف منحة تحسين السكن ب 7000 دينار يقع صرفها على أقساط وهذه شروط الانتفاع بها

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى