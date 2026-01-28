جندوبة: أكثر من 25 ألف عملية رقابة اقتصادية خلال سنة واحدة وتسجيل آلاف المخالفات

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت ولاية جندوبة خلال السنة الماضية نشاطًا رقابيًا مكثفًا، حيث أنجز أعوان المراقبة الاقتصادية التابعون للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات نحو 25 ألفًا و200 عملية تفقد شملت مختلف المسالك والقطاعات التجارية.

وأسفرت هذه الحملات، التي طالت قطاعات الخضر والغلال، المواد الغذائية، اللحوم، المخابز، الأعلاف، الأسمدة وغيرها، عن تسجيل 5364 مخالفة اقتصادية، تم تسوية جزء منها صلحًا، في حين أُحيل الجزء الآخر على أنظار القضاء.

وأوضح المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات توفيق الفرشيشي أن 78 بالمائة من المخالفات تعلّقت بـ غياب شفافية المعاملات، فيما ارتبطت 16 بالمائة بـ ممارسات احتكارية والإخلال بمنظومة الدعم، في حين شملت 6 بالمائة مخالفات متنوعة.

المصدر: وات

