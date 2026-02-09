Français
Anglais
العربية
اقتصاد وأعمال

جندوبة : إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك ببوسالم بمناسبة شهر رمضان

جندوبة : إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك ببوسالم بمناسبة شهر رمضان

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم لسنة 2026، وتحت إشراف بلدية بوسالم، وبالشراكة مع الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوسالم، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجهة، تقرّر إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمدينة بوسالم.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير المنتوجات الفلاحية والغذائية بأسعار تفاضلية لفائدة المواطنين، والمساهمة في تعديل السوق والحد من ارتفاع الأسعار خلال الشهر الكريم، إلى جانب دعم المنتجين المحليين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلك.

ودعت بلدية بوسالم كافة الراغبين في المشاركة والانتصاب بنقطة البيع إلى التقدم بمطلب في الغرض باسم المكلفة بتسيير شؤون بلدية بوسالم، أو الاتصال بمقري الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببوسالم، وذلك في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ هذا الإعلان.

وتندرج هذه المبادرة في إطار المجهودات المشتركة بين الهياكل المحلية والجهوية الرامية إلى إنجاح الاستعدادات لشهر رمضان وضمان تزويد السوق بمنتوجات ذات جودة وبأسعار مناسبة.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

613
أخر الأخبار

بقلم: الدكتور معز بن علي: من أجل صحة عالمية حقيقية

354
أخر الأخبار

صفاقس: ندوة حول المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الصناعية بالجهة: الواقع والآفاق [فيديو]
339
الأخبار

كمّيات الأمطار المُسجّلة خلال الـ24 ساعة الماضية
337
الأخبار

رئيسة الحكومة و نظيرها الجزائري يشرفان اليوم على موكب إحياء الذكرى 68 لأحداث ساقية سيدي يوسف
336
الأخبار

والي باجة يتفقد أشغال صيانة معلم الكنيسة و يعاين وضعية أنهج المدينة العتيقة
332
الأخبار

تونس-باردو في 7 دقائق بعد تعويض التقاطعات بأنفاق و جسور
313
الأخبار

رئيسة الحكومة تلتقي الوزير الأول الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ68 لأحداث ساقية سيدي يوسف (فيديو)
304
الأخبار

رسمي : ماهر الكنزاري يغادر الترجي
295
الأخبار

وصول الجرّار البحري الخامس “مكتريس” إلى ميناء بنزرت التجاري
275
الأخبار

زغوان : الهلال الأحمر ينظم عملية توزيع 200 قفة رمضان بمعتمدية الزريبة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى