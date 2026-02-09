جندوبة : إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك ببوسالم بمناسبة شهر رمضان

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

بمناسبة حلول شهر رمضان المعظّم لسنة 2026، وتحت إشراف بلدية بوسالم، وبالشراكة مع الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري ببوسالم، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالجهة، تقرّر إحداث نقطة بيع من المنتج إلى المستهلك بمدينة بوسالم.

وتهدف هذه المبادرة إلى توفير المنتوجات الفلاحية والغذائية بأسعار تفاضلية لفائدة المواطنين، والمساهمة في تعديل السوق والحد من ارتفاع الأسعار خلال الشهر الكريم، إلى جانب دعم المنتجين المحليين وتمكينهم من تسويق منتجاتهم مباشرة للمستهلك.

ودعت بلدية بوسالم كافة الراغبين في المشاركة والانتصاب بنقطة البيع إلى التقدم بمطلب في الغرض باسم المكلفة بتسيير شؤون بلدية بوسالم، أو الاتصال بمقري الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ببوسالم، وذلك في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ هذا الإعلان.

وتندرج هذه المبادرة في إطار المجهودات المشتركة بين الهياكل المحلية والجهوية الرامية إلى إنجاح الاستعدادات لشهر رمضان وضمان تزويد السوق بمنتوجات ذات جودة وبأسعار مناسبة.

