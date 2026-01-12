جندوبة : اجتماع موسّع للمكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للفلاحة و الصيد البحري لبحث أبرز مشاغل القطاع

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

عقد المكتب التنفيذي الموسّع للاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بجندوبة، اليوم الإثنين الثاني عشر من جانفي ألفين وستة وعشرين، اجتماعًا بإشراف رئيس الاتحاد الجهوي السيد لطفي الجمّازي، وبحضور رؤساء الاتحادات المحلية، وأعضاء المكتب التنفيذي الجهوي، إلى جانب أعضاء المجلس المركزي.

و تناول الاجتماع جملة من المحاور الهامة المتعلقة بالوضع الفلاحي والبحري بالجهة، حيث تمّت متابعة سير عملية توزيع العلف المدعّم وسبل ضمان انتظامها ووصولها إلى مستحقيها، إضافة إلى التطرق إلى مدى توفر مادة الأمونيتر وانعكاس ذلك على الموسم الفلاحي الحالي.

كما ناقش المجتمعون إشكالية مياه الري بالمناطق السقوية، مؤكدين على ضرورة إيجاد حلول عملية تضمن استمرارية التزويد و حسن التصرف في الموارد المائية، خاصة في ظل التحديات المناخية الراهنة. ولم يغفل الاجتماع التطرق إلى وضعية ميناء طبرقة، باعتباره مرفقًا حيويًا لقطاع الصيد البحري بالجهة، حيث تم التأكيد على أهمية تطويره وتحسين ظروف العمل به.

