جندوبة: ارتفاع حوادث المرور منذ جانفي 2025… والسرعة في صدارة أسباب الوفيات

سجّلت ولاية جندوبة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حوادث المرور خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى 18 فيفري 2026، وفق معطيات صادرة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بجندوبة.

وكشف التقرير أن الجهة أحصت 190 حادث مرور خلال الفترة المذكورة، مقابل 171 حادثًا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعكس منحى تصاعديًا يستدعي مزيدًا من اليقظة والتدخل الوقائي.

وبيّنت المعطيات أن السرعة المفرطة تظل العامل الأخطر في الحوادث المميتة، حيث تسببت في العدد الأكبر من الوفيات المسجلة خلال الفترة محل الدراسة. وقد بلغ عدد القتلى 9 أشخاص بسبب السرعة، تليها حوادث شق الطريق التي أودت بحياة 7 أشخاص، ثم السهو وعدم الانتباه بـ5 وفيات.

المصدر: وات