Français
Anglais
العربية
الأخبار

جندوبة: ارتفاع حوادث المرور منذ جانفي 2025… والسرعة في صدارة أسباب الوفيات

سجّلت ولاية جندوبة ارتفاعًا ملحوظًا في عدد حوادث المرور خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2025 إلى 18 فيفري 2026، وفق معطيات صادرة عن اللجنة الجهوية للسلامة المرورية بجندوبة.

وكشف التقرير أن الجهة أحصت 190 حادث مرور خلال الفترة المذكورة، مقابل 171 حادثًا خلال نفس الفترة من السنة الماضية، ما يعكس منحى تصاعديًا يستدعي مزيدًا من اليقظة والتدخل الوقائي.

وبيّنت المعطيات أن السرعة المفرطة تظل العامل الأخطر في الحوادث المميتة، حيث تسببت في العدد الأكبر من الوفيات المسجلة خلال الفترة محل الدراسة. وقد بلغ عدد القتلى 9 أشخاص بسبب السرعة، تليها حوادث شق الطريق التي أودت بحياة 7 أشخاص، ثم السهو وعدم الانتباه بـ5 وفيات.

المصدر: وات
تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

313
الأخبار

الحرس الثوري الإيراني : حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لينكولن” فرّت من موقع مهامها بعد إستهدافها ب4 صواريخ كروز

307
الأخبار

الشركة الوطنية للنقل بين المدن تعلن عن انطلاق خط جديد بين تونس و جربة
285
الأخبار

ارتفاع عدد القتلى و المصابين في القصف الإيراني على إسرائيل
256
الأخبار

3 قتلى و 14 جريحا جراء إطلاق نار داخل حانة بولاية تكساس
256
أخر الأخبار

الحرب على إيران : ترامب يعلن وفاة الزعيم الإيراني علي خامنئي !
252
الأخبار

فيفا يترقب التصعيد بين أمريكا و إيران قبل كأس العالم 2026
251
الأخبار

مدرب الأولمبي الباجي : خسرنا اليوم لكن مازالت البطولة متواصلة و بإمكاننا اقتلاع العديد من النقاط [فيديو]
241
الأخبار

فضيحة عنصرية جديدة ضد فينيسيوس جونيور
240
الأخبار

سفارة تونس في الدوحة تدعو أفراد الجالية التونسية لتوخي الحيطة و الحذر
230
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى : النتائج والترتيب بعد الجولة السابعة

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى