جندوبة: اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بطبرقة اليوم الاثنين

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إقليم جندوبة، عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب اليوم الاثنين 16 فيفري 2026 بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك على خلفية أشغال فنية مبرمجة بالمنطقة.

وأوضحت الشركة أن هذه الأشغال تأتي إثر الانتهاء من مشروع تحويل قنوات جلب وتوزيع المياه في إطار إنجاز جسر وادي ترفس بمعتمدية طبرقة، حيث سيتم تنفيذ عملية الربط الثانية لقناة جلب المياه التي يبلغ قطرها 400 مم، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للشبكة وتحسين جودة التزويد.

المناطق المعنية بالانقطاع

سيشمل الاضطراب مدينة طبرقة وعددًا من المناطق المجاورة، من بينها بوترفس، المنطقة السياحية، الحوامدية، حي المرجان، جاء بالله، الفجة، إضافة إلى منطقة ملولة.

استئناف التزويد تدريجيا

وأكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب سيكون بصفة تدريجية بداية من الساعة السابعة مساء، مباشرة بعد انتهاء الأشغال التي ستتواصل على مدار الساعة دون انقطاع، داعية الحرفاء إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة إلى حين عودة التزويد إلى نسقه الطبيعي.

