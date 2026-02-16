Français
Anglais
العربية
مجتمع

جندوبة: اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بطبرقة اليوم الاثنين

جندوبة: اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب بطبرقة اليوم الاثنين

أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، إقليم جندوبة، عن تسجيل اضطرابات وانقطاع في توزيع الماء الصالح للشرب اليوم الاثنين 16 فيفري 2026 بداية من الساعة الثالثة بعد الظهر، وذلك على خلفية أشغال فنية مبرمجة بالمنطقة.

وأوضحت الشركة أن هذه الأشغال تأتي إثر الانتهاء من مشروع تحويل قنوات جلب وتوزيع المياه في إطار إنجاز جسر وادي ترفس بمعتمدية طبرقة، حيث سيتم تنفيذ عملية الربط الثانية لقناة جلب المياه التي يبلغ قطرها 400 مم، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للشبكة وتحسين جودة التزويد.

المناطق المعنية بالانقطاع

سيشمل الاضطراب مدينة طبرقة وعددًا من المناطق المجاورة، من بينها بوترفس، المنطقة السياحية، الحوامدية، حي المرجان، جاء بالله، الفجة، إضافة إلى منطقة ملولة.

استئناف التزويد تدريجيا

وأكدت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه أن استئناف التزويد بالماء الصالح للشرب سيكون بصفة تدريجية بداية من الساعة السابعة مساء، مباشرة بعد انتهاء الأشغال التي ستتواصل على مدار الساعة دون انقطاع، داعية الحرفاء إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة إلى حين عودة التزويد إلى نسقه الطبيعي.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:, , , , , , , , ,

Recommended for you


الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

445
أخر الأخبار

مبادرة تضامنية: توزيع 300 قفة غذائية من الهلال الأحمر لفائدة العائلات المعوزة بباجة

342
أخر الأخبار

جمعية صفاقس الخيرية تطلق برنامج رمضان 2026: مساعدات واسعة لفائدة العائلات المعوزة [فيديو]
330
أخر الأخبار

الحماية المدنية بجندوبة : انقطاع طريق بوادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه
325
الأخبار

فيضانات تضرب كالابريا في إيطاليا و مطالبات بإعلان حالة الطوارئ
313
أخر الأخبار

الرابطة المحترفة الأولى: الإفريقي 3-0 مستقبل سليمان، تصريح المدرب أمين الباجي (فيديو)
293
الأخبار

المرصد الوطني لسلامة المرور ينبه مستعملي الطريق من أمطار و رياح قوية
290
الأخبار

مساعد مدرّب النادي الإفريقي : “حققنا 3 نقاط ثمينة أمام جماهيرنا” (فيديو)
289
أخر الأخبار

الاحتفاظ بألفة الحامدي !
276
أخر الأخبار

الولايات المتحدة – إيران: استئناف المباحثات الثلاثاء في جنيف برعاية عُمان
276
أخر الأخبار

الكاف: مرشحان لخلافة فيرون موسينغو-أومبا في منصب الأمين العام !

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى