جندوبة : الإتّفاق على إحداث منطقة سياحية جديدة بأولاد هلال لدعم الاستثمار و التنمية بعين دراهم

في إطار الجهود الهادفة إلى تطوير البنية الأساسية للسياحة بولاية جندوبة و تغيير المنوال السياحي بمنطقة عين دراهم، أدّى والي جندوبة، السيّد الطيب الدريدي، اليوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025 زيارة ميدانية إلى منطقة “أولاد هلال” التابعة لمعتمدية عين دراهم، وذلك لمعاينة العقار المقترح تخصيصه كمنطقة سياحية جديدة.

و قد رافق الوالي وفد رفيع المستوى ضمّ الرئيس المدير العام للوكالة العقارية السياحية وأعضاءها، ومعتمد عين دراهم، والكاتب العام لبلدية حمام بورقيبة، والمدير الجهوي لأملاك الدولة والشؤون العقارية، إضافة إلى ممثلين عن المندوبيات الجهوية للفلاحة والتجهيز والسياحة بطبرقة–عين دراهم، ومصالح الغابات، وأعضاء المجلس المحلي، إلى جانب المصالح الأمنية والحماية المدنية.

و خلال الزيارة، تمّت معاينة العقار المعني الذي يمتدّ على مساحة تقارب 52 هكتاراً، وهو موضوع مطلب تسجيل غابي، وقريب من طريق محلية، كما تتوفر به شبكات الماء الصالح للشرب والكهرباء. ويتميّز الموقع بمقومات طبيعية وبيئية وجمالية مهمة تجعله مؤهلاً ليكون وجهة سياحية قادرة على تقديم خدمات على مدار السنة، بما في ذلك الموسم الشتوي الذي تتميز به عين دراهم.

و قد أجمعت كل الأطراف الحاضرة على اختيار هذا العقار لإحداث المنطقة السياحية الجديدة، لما يوفره من فرص حقيقية لتعزيز طاقة الإيواء، ودفع الاستثمار في القطاع السياحي، وخلق مواطن شغل قارة وموسمية، بما ينعكس إيجاباً على الحركة الاقتصادية والتنموية في الجهة.

و في ختام الزيارة، أصدر والي جندوبة تعليماته للشروع في استكمال الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة لانطلاق المشروع، مع التنسيق بين مختلف المصالح، وخاصة وزارتي الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وأملاك الدولة والشؤون العقارية، إضافة إلى الوكالة العقارية السياحية. كما دعا إلى الإسراع في إعداد مثال تهيئة تفصيلي بالتعاون مع البلدية المعنية، وذلك في أقرب الآجال ممكنة.

