جندوبة : انقطاع طريق بين وادي مليز والدخايلية بسبب ارتفاع منسوب المياه

جندوبة : انقطاع طريق بين وادي مليز والدخايلية بسبب ارتفاع منسوب المياه

شهد الطريق غير المرقّم على مستوى وادي الرغاي الرابط بين منطقتي وادي مليز والدخايلية انقطاعاً في حركة المرور، وذلك نتيجة ارتفاع منسوب المياه إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها الجهة.

ودعت مصالح الحماية المدنية مستعملي الطريق إلى تجنّب المرور عبر هذا المسلك حفاظاً على سلامتهم، واعتماد الطريق البديل عبر شمتو مروراً بـ الطريق الجهوية رقم 59 لتأمين التنقل في أفضل الظروف.

كما شددت الحماية المدنية على ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، واحترام قواعد السلامة المرورية، مع متابعة مستجدات الوضع الجوي والتواصل مع السلطات المحلية عند الحاجة.

