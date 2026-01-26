Français
Anglais
العربية
مجتمع

جندوبة: انقطاع طريق على مستوى وادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه

جندوبة: انقطاع طريق على مستوى وادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه

أفادت الحماية المدنية بجندوبة أنّه، نتيجة تهاطل الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه، تم تسجيل انقطاع الطريق غير المرقّم على مستوى وادي الرغاي، الذي يربط بين وادي مليز والدخايلية.

ودعت الحماية المدنية، في بلاغ لها، مستعملي الطريق إلى اعتماد طريق شمتو عبر الطريق الجهوية رقم 59 كمسلك بديل للتنقّل، مؤكدة على ضرورة توخّي الحذر أثناء القيادة والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، خاصة في ظل التقلبات الجوية الحالية.

كما حثّت المواطنين على متابعة مستجدات الوضع الجوي أولًا بأول، والتواصل مع السلطات المحلية عند الحاجة، حفاظًا على سلامتهم وتفادي أي مخاطر محتملة جراء ارتفاع منسوب المياه.

تعليقات

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مواضيع ذات صلة:

الأكثر قراءة آخر 48 ساعة

393
الأخبار

رفع علم إسرائيل على الحدود المغربية الجزائرية يثير موجة من الإستنكار

367
أخر الأخبار

صفاقس : ندوة علمية حول البحث العلمي والحوكمة البيئية [فيديو]
338
الأخبار

بنزرت : تدشين ثلاثة مراكب صيد عصرية بميناء جرزونة
331
الأخبار

نجاح أمني كبير : تونس تشيد بيقظة و شجاعة قواتها المسلحة و الأمنية
326
أخر الأخبار

تواصل عمليات البحث عن البحّارة المفقودين بجزيرة قوريا (فيديو)
324
الأخبار

كرة اليد – كأس أمم إفريقيا 2026: تونس تكتفي بالتعادل أمام المغرب
312
الأخبار

المنستير : قرار بهدم بنايتين آيلتين للسقوط بعد تضررهما جرّاء الأمطار الأخيرة
293
أخر الأخبار

نابل: حملة نظافة واسعة اليوم لرفع مخلفات الفيضانات الأخيرة
285
الأخبار

كرة القدم العالمية: أبرز نتائج مباريات السبت (فيديو)
281
الأخبار

سيدي بوسعيد : منع صعود الحافلات و الشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي بداية من اليوم

© 2026 جميع الحقوق محفوظة

الى الاعلى