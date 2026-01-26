جندوبة: انقطاع طريق على مستوى وادي الرغاي بسبب ارتفاع منسوب المياه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

أفادت الحماية المدنية بجندوبة أنّه، نتيجة تهاطل الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه، تم تسجيل انقطاع الطريق غير المرقّم على مستوى وادي الرغاي، الذي يربط بين وادي مليز والدخايلية.

ودعت الحماية المدنية، في بلاغ لها، مستعملي الطريق إلى اعتماد طريق شمتو عبر الطريق الجهوية رقم 59 كمسلك بديل للتنقّل، مؤكدة على ضرورة توخّي الحذر أثناء القيادة والالتزام بتعليمات السلامة المرورية، خاصة في ظل التقلبات الجوية الحالية.

كما حثّت المواطنين على متابعة مستجدات الوضع الجوي أولًا بأول، والتواصل مع السلطات المحلية عند الحاجة، حفاظًا على سلامتهم وتفادي أي مخاطر محتملة جراء ارتفاع منسوب المياه.

