جندوبة : انقطاع طريق وادي الرغاي بسبب إرتفاع منسوب المياه

سجلت ولاية جندوبة اليوم انقطاع الطريق الغير مرقم على مستوى وادي الرغاي، الرابط بين وادي مليز والدخايلية، نتيجة ارتفاع منسوب المياه بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وأكد البلاغ الصادر عن الجهات المعنية أن المواطنين مدعوون لاعتماد طريق شمتو كحل بديل للتنقل، مع توخي الحذر أثناء القيادة والالتزام بتعليمات السلامة المرورية.

كما دعت السلطات المواطنين إلى متابعة مستجدات الوضع الجوي بشكل دوري والتواصل مع المسؤولين المحليين عند الحاجة، حرصًا على سلامتهم.

