الأخبار

جندوبة : انقطاع طريق وادي الرغاي بسبب الأمطار

أعلنت الإدارة الجهوية للحماية المدنية بجندوبة، مساء الاثنين، انقطاع الطريق غير المرقم على مستوى وادي الرغاي الذي يربط بين وادي مليز والدخايلية، وذلك نتيجة لارتفاع منسوب المياه بسبب الأمطار الغزيرة.

و دعت الإدارة إلى اعتماد طريق “شمتو” الطريق الجهوية رقم 59 كحل بديل للتنقل، مع توخّي الحذر أثناء القيادة والتقيّد بتعليمات السلامة المرورية.

و نبّهت أيضا المواطنين إلى البقاء على اطّلاع بمستجدات الوضع الجوي و التواصل مع السلطات المحلية عند الحاجة.

