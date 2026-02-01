جندوبة : انقطاع طريق وادي الرغاي بين وادي مليز والدخايلية بسبب ارتفاع منسوب المياه

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

شهدت ولاية جندوبة ، انقطاع الطريق غير المرقّم على مستوى وادي الرغاي الرابط بين وادي مليز والدخايلية، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في منسوب المياه جرّاء الأمطار الغزيرة التي تهاطلت خلال الساعات الأخيرة.

ودعت السلطات المواطنين ومستعملي الطريق إلى تجنّب المرور عبر المقطع المنقطع حرصًا على سلامتهم، مع اعتماد طريق شمتو – الطريق الجهوية رقم 59 كمسلك بديل للتنقّل إلى حين عودة الوضع إلى طبيعته.

كما أكدت على ضرورة توخّي الحذر أثناء السياقة واحترام قواعد السلامة المرورية، داعية المواطنين إلى متابعة مستجدات الوضع الجوي والتواصل مع السلطات المحلية عند الحاجة، خاصة في ظل تواصل التقلبات المناخية بالجهة.

