جندوبة: برمجة رحلات منتظمة في اتجاه الجزائر من بين الحلول لتنشيط مطار طبرقة عين دراهم الدولي

حسب تدوينةٍ على الصفحة الرسمية لولاية جندوبة تطرّق الطيب الدريدي والي جندوبة، الثلاثاء 13 جانفي 2026 خلال جلسة عمل، إلى أهمية مطار طبرقة عين دراهم الدولي في تنشيط وفي دفع التنمية بالجهة.

وبعد الإستماع إلى مختلف المقترحات التي من شأنها تعزيز جاذبية المطار لدى شركات الطيران ووكالات الأسفار وتحفيز الإستثمار في هذا القطاع، أكّد والي الجهة على أهمية الخروج بوثيقة عمل تستجيب لتطلعات الجهة مشدّدا على ضرورة اعتماد خطة تشاركية ومقاربة شاملة تأخذ بيعن الإعتبار مختلف الجوانب والمتدخّلين لإيجاد الحلول الملائمة لتنشيط المطار.

وحسب المصدر ذاته، تمت الدعوة إلى إتباع جملةٍ من التوصيات أهمها ضرورة المحافظة على جاهزية المطار وجماليته والعمل على برمجة رحلات منتظمة في إتجاه القطر الجزائري وإستغلال إتفاقية التعاون المبرمة مع ولاية الطارف الجزائرية و إعداد خطة ترويجية للقطاع السياحي بالجهة والتركيز على عناصر الجذب وإستغلال المقومات التاريخية والثقافية والطبيعية والأثرية وتشجيع السياحة البديلة والسياحة الرياضية والعمل على إحداث خطوط جوية منتظمة في إتجاه المدن الأوروبية التي تضم أعداد هامة من الجالية التونسية.

كما تمت الدعوة إلى العناية بالنظافة والإنارة العمومية بمحيط المطار وإعطاء الدفع اللازم للقطاع السياحي وتعزيز جاذبية الجهة لإستقطاب أكبر عدد ممكن من السوّاح و ربط مطار طبرقة عين دراهم الدولي بالمطارات المتواجدة بالمناطق الداخلية على غرار مطار توزر الدولي اضافةً إلى إعادة إحياء المهرجانات الدولية من أجل مزيد الدفع والترويج للقطاع السياحي بالجهة.

