جندوبة تتطلع لبعث وجهة سياحية جديدة بأولاد هلال لدعم الاستثمار والتنمية

قامت مصالح الوكالة العقارية السياحية بزيارة ميدانية إلى عقار يقع بعمادة أولاد هلال بمعتمدية عين دراهم، يمتدّ على مساحة تقدّر بنحو 52 هكتارًا، وذلك في إطار دراسة إمكانية تهيئته لبعث منطقة سياحية جديدة في الجهة.

وأفاد والي جندوبة أن الموقع المقترح يتمتع بميزات طبيعية وجغرافية هامة، إذ يطل على معتمديتي عين دراهم وفرنانة ويقع على مقربة من حمّام بورقيبة، إضافة إلى قربه من المسار المخصص للطريق السيارة بوسالم – حمام بورقيبة المرتقب انطلاقه قريبًا.

وأشار الوالي إلى أن إحداث هذه المنطقة السياحية من شأنه أن يدعم العرض السياحي بالجهة ويزيد في طاقة الإيواء، فضلًا عن تحفيز المستثمرين على بعث مشاريع جديدة في القطاع، بما يساهم في توفير فرص عمل دائمة وموسمية ودفع عجلة التنمية المحلية.

ودعا إلى ضرورة الإسراع في إعداد الدراسات الفنية والبيئية لضمان انطلاق المشروع في أفضل الظروف.

المصدر: وات

